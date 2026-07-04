Gyűjtögetőként halt meg az egykori súlyemelő bajnok - 90 évesen lomok ejtették csapdába

Egy korábbi súlyemelő bajnok gyűjtögetési problémával küzdött, és meghalt, amikor túlzsúfolt házában a bútorok közé szorult. Kum Weng Chungot, ismertebb nevén Chung Kum Wenget, a rendőrség tavaly februárban holtan találta cardiffi otthonában, miután egy szomszédja aggodalmát fejezte ki jóléte miatt. Az egykori olimpikont ruha-, DVD- és könyvkupacok takarták el egy rögtönzött ágy mellett a nappaliban, amikor a tisztek megérkeztek.

Lomok közé szorult az egykori súlyemelő bajnok (Képünk illusztráció) Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A Pontypridd Halottkém Bíróságon Patricia Morgan körzeti halottkém elmondta, Chung halálának orvosi oka helyzeti fulladás volt, gyanús körülmények nem merültek fel.

Kétszer is részt vett az olimpiai játékokon az egykori súlyemelő

Az eredetileg Malajziából származó Chung tehetséges pehelysúlyú súlyemelőként szerzett hírnevet szülőhazájában, amikor ezüstérmet nyert az 1958-as cardiffi Nemzetközösségi Játékokon. Részt vett az 1960-as és az 1964-es olimpiai játékokon is, ahol a 10., illetve a 11. helyen végzett.

Miután nyolc évvel korábban Walesbe költözött, Chung végül képviselhette az országot az 1966-os Nemzetközösségi Játékokon, ahol 337 kg-os súlyemeléssel aranyérmet szerzett. Később Cardiffba költözött, ahol egy étteremben, majd buszsofőrként dolgozott.

Az egykori súlyemelőt a walesiek befogadták, és a helyiek csak „Dai”-ként emlegették. „A szívem mélyén walesi vagyok” – mondta az 1974-es christchurchi (Új-Zéland) játékok előtt.

A Nemzetközösségi bajnoknak nem voltak gyermekei, és soha nem nősült meg, egyedül élt kutyájával, Lucyval. Egy bíróságon felolvasott levélben unokahúga, Lai Sim Mayes azt mondta: „Meglehetősen titkolózott a magánéletével kapcsolatban, és nem sokat árult el a családjának.

Chung édesanyja meghalt, és ezzel együtt meglehetősen depressziós lett. Annyit szerencsejátékozott, hogy bankkártyáiról elfogyott minden, és annyira eladósodott, hogy el kellett adnia a házát.

A bíróságon elhangzott, hogy a súlyemelő egy barátja által vásárolt ingatlanban élt – aki megengedte neki, hogy bérleti díj fizetése nélkül ott lakjon –, de mentális egészségügyi problémái továbbra is fennálltak.

Chung arról volt ismert, hogy felhalmozta a holmiját, és ennek eredményeként otthona zsúfolttá vált

- mondta a halottkém.

Az a testhelyzet, amelyben Chung a felfedezésekor volt… arra utalt, hogy a bútorok közötti résbe esett, és nem tudta kiszabadítani magát.

A tavaly márciusi cardiffi temetésen, ahol nagy volt a részvétel, a rajongók az utcákra vonultak, és tapsoltak a sportolónak, miközben kutyája, Lucy vezette a menetet a nyughelyére. Egy walesi zászlót terítettek a koporsójára - írta a Daily Mail.