Sokakat meglephet a döntés: újra lehet fürdeni a Szajnában

Szombattól újra engedélyezett a fürdőzés a Szajnában három kijelölt párizsi helyszínen. A lehetőség a 2024-es párizsi olimpia előtt végrehajtott nagyszabású folyótisztítási program egyik legfontosabb örökségének számít.

A Szajna partján kialakított strandokon úszómesterek felügyelik a fürdőzők biztonságát

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A kijelölt fürdőhelyek a keleti 12. kerületben található Bercy strandon, a 15. kerületben, az Eiffel-torony közelében lévő Grenelle partszakaszon, valamint a belvárosban, a Louis-Philippe híd közelében várják a látogatókat. A strandok augusztus végéig ingyenesen használhatók.

A kijelölt szabadstrandok megnyitása azért is számít jelentős mérföldkőnek, mert a folyóban több mint száz éven keresztül tilos volt a fürdőzés. A korlátozás feloldását a folyó vízminőségének javítását célzó, több éven át tartó beruházások tették lehetővé.

Hogyan ellenőrzik a Szajna vízminőségét?

A város naponta többször is vizsgálja a víz minőségét helyszíni érzékelőkkel és laboratóriumi mérésekkel. Az ellenőrzések során egyebek mellett az Escherichia coli és az enterococcus baktériumok mennyiségét figyelik, amelyek a fekális szennyezettség legfontosabb jelzői.

Erős esőzések után ugyanakkor a folyó vízminősége gyorsan romolhat, ezért a fürdőhelyeket szükség esetén ideiglenesen lezárják. A tavalyi olimpiai játékok idején is előfordult, hogy a kedvezőtlen vízminőség miatt a tervezett versenynapok közül csak öt napon lehetett megrendezni a nyílt vízi eseményeket.

A városvezetés ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy egyes településeken heves esőzések idején még mindig kerülhet szennyezett víz a Szajnába, továbbá több ezer hajó csatornahálózati csatlakozása még nem valósult meg.

A strandokon zöld, narancssárga és piros zászló jelzi az aktuális vízminőséget és azt, hogy biztonságos-e a fürdőzés. A 120 centiméternél alacsonyabb gyermekek nem fürödhetnek a folyóban. A sodrás miatt minden fürdőzőnek kötelező derékra rögzíthető úszóbóját viselnie, a kijelölt helyszíneket pedig úszómesterek felügyelik, akik úszásoktatást is tartanak.

A városvezetés célja, hogy a jövőben hőség idején a Szajnán is rugalmasabban lehessen megnyitni a fürdőhelyeket. Emellett a Marne folyón, Párizs keleti részén a nyári időszakra további öt kijelölt fürdőhelyet alakítanak ki.