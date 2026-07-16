Halálos tűz volt egy marokkói luxuszállodában, rengeteg pénzt kaphat az áldozat felesége

Egy brit nő több mint 500 ezer font (kb 200 millió forint) kártérítést követel egy marokkói luxusszálloda üzemeltetőjétől, miután férje meghalt a hotel wellnessrészlegében kitört tűzben. A 48 éves Anthony Barnes 2023 márciusában üzleti úton tartózkodott Marrákesben, és éppen masszázson vett részt, amikor a lángok felcsaptak.

Félmillió fontra perelnek egy marokkói luxusszállodát egy halálos tűz miatt (illusztráció) Forrás: Pexels

Félmillió fontra perelnek egy marokkói luxusszállodát egy halálos tűz miatt

A tűz az ötcsillagos Jaal Ryad Resort Hotel szaunájában keletkezett, majd sűrű, maró füsttel árasztotta el a wellnessrészleget. A füst jelentősen rontotta a látási viszonyokat, és megnehezítette Barnes kimentését. A tragédiában a szálloda egyik alkalmazottja is meghalt.

A brit halottkémi vizsgálat balesetként rögzítette a férfi halálát. Özvegye, Rachel Barnes azonban azt állítja, hogy a tragédiához a szálloda gondatlansága vezetett.

A hotel tagadja a felelősségét

A nő keresete szerint a wellnessrészlegben nem működött megfelelő tűz- és füstjelző rendszer, hiányos volt a vészvilágítás, kevés tűzoltó készülék állt rendelkezésre, és a helyiségekben nem megfelelően tűzálló anyagokat használtak.

Az ügyvédje azt is állítja, hogy a személyzet nem figyelmeztette időben Barnest, és késve értesítette a mentőegységeket.

A szálloda üzemeltetője minden vádat tagad. Állítása szerint az épület megfelelt a marokkói előírásoknak, megfelelő riasztórendszerrel és működő tűzoltó készülékekkel rendelkezett. A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki – számolt be a The Independent.

Nem adtak csapvizet az ötcsillagos hotelben, a vendég a legfelsőbb bíróságig ment

Egy vendég még a 2019-es síszezonban kért csapvizet az olaszországi Dolomitokban működő ötcsillagos Hotel Sassongher éttermében. A pincér azonban csak egy 7 euróba, vagyis mintegy 2500 forintba kerülő palackozott ásványvizet ajánlott fel neki. Az ügy évekkel később az olasz legfelsőbb bíróság elé került, amely kimondta, hogy a vendéglátóhelyek az olasz szabályok szerint nem kötelesek csapvizet felszolgálni.