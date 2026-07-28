Több mint 200 emberrel a fedélzetén futott zátonyra egy szállodahajó a Dunán

A hétfőről keddre virradó éjszaka, helyi idő szerint 0:45 körül futott zátonyra a svájci szállodahajó, a Viking Ullur. Az incidens a Duna 817+500 folyamkilométerénél, a romániai Cetate közelében történt, Mehedinti megyében.

238 ember rekedt a zátonyra futott szállodahajó fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

238 ember rekedt a zátonyra futott szállodahajó fedélzetén

A hajó a bulgáriai, Vidin felé tartott, amikor a kijelölt hajózóútról letért, és a román part közelében egy sekély vizű szakaszon fennakadt. Először a személyzet saját maga próbálta kiszabadítani a hajót, de nem jártak sikerrel, így a helyszínre az Alsó-Duna Folyami Igazgatóság (AFDJ) Concordia nevű műszaki hajója érkezett. Végül vízmélységi méréseket végeztek, hogy megtalálják a megoldást a hajó kiszabadítására - közölte a Radio Romania.

Az utasok továbbra is a hajó fedélzetén vannak, miközben a Viking Ullur nem akadályozza a forgalmat. A román katasztrófavédelem beavatkozására nem volt szükség - írta az Index.

Mint arról korábban beszámoltunk a Duna vízhozama rendkívül alacsony: Budapestnél kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce. Ez jelentősen megnehezíti a hajózást a sekélyebb szakaszokon.