Magyarország is érintett: instant tészta okozott szalmonellafertőzést több európai országban

A szalmonellafertőzés eddig 106 igazolt megbetegedéssel hozható összefüggésbe Európában. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a fertőzések nagy valószínűséggel ízesített instant tészták fogyasztásához köthetők.

Szalmonellafertőzést okozott több európai országban egy instant tészta - Illusztráció

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Az első megbetegedéseket tavaly novemberben regisztrálták. Az érintettek többsége gyermek vagy fiatal felnőtt, közülük legalább 49-en kórházi ellátásra szorultak.

A két uniós szervezet közlése szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a fertőzések ugyanazon márka termékeihez kapcsolódnak. A hatóságok egyelőre nem nevezték meg a forgalmazót, de közölték, hogy a Salmonella Stanley baktériumtörzzsel összefüggő esetek egy ukrán gyártóhoz vezethetők vissza.

A Reeva Foods a múlt héten közleményben számolt be arról, hogy a balti államok piacára szállított egyik instant tésztatételben feltételezhetően kimutatták a Salmonella Stanley baktériumot. A termékeket az ukrán Euro Food Service gyártotta.

A vállalat belső vizsgálatot indított, és visszahívta az érintett tételeket. Emellett független laboratóriumi vizsgálatokat, hatósági auditokat, környezeti ellenőrzéseket és további megelőző intézkedéseket vezetett be. A cég hangsúlyozta, hogy együttműködik a hatóságokkal, és a fogyasztók biztonságát tartja a legfontosabbnak – írja az ABC News.

A fertőzéseket eddig Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Dániában, Észtországban, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Hollandiában, Norvégiában, Lengyelországban és Svédországban azonosították.

A mikrobiológiai vizsgálatok során Németországban és Litvániában csirkés, valamint csípős csirkés ízesítésű instant tésztákban is kimutatták a járványért felelős baktériumtörzset. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van, ezért további intézkedések sem zárhatók ki.

A szalmonellafertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasmenés, a láz, a hányás, a kiszáradás és a hasi görcsök. A legtöbb beteg egy héten belül felépül, ugyanakkor a kisgyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek esetében a fertőzés súlyos lefolyású is lehet.