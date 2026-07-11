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Számszeríjjal fenyegetőzött egy férfi Walesben, a rendőrök rálőttek

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Rálőttek a rendőrök egy számszeríjjal felfegyverzett férfira a dél-walesi Newportban. A 21 éves férfit kórházba szállították, állapota stabil. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó, a számszeríjas incidens miatt pedig független vizsgálat indult.
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lövésWalesszámszeríj

Rendőrségi akcióra volt szükség péntek késő este a dél-walesi Newportban, miután bejelentés érkezett egy fenyegetően viselkedő férfiról, akinél a feltételezések szerint számszeríj volt - írja a BBC.

számszeríj, A police car is seen on the street in London, United Kingdom, on February 17, 2026. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
A rendőrök hatástalanították a számszeríjas férfit - Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Gwent Police közlése szerint a hatóságokat helyi idő szerint 23 óra 55 perc körül riasztották a St Edward Streetre. 

A helyszínre érkező rendőrök intézkedése során rálőttek a 21 éves newporti férfira.

A férfit kórházba szállították, ahol jelenleg is ápolják. A rendőrség tájékoztatása szerint stabil állapotban van.

Elszigetelt eset a számszeríjas férfi

Nicholas McLain rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy elszigetelt incidensről van szó, és a hatóságok nem keresnek további gyanúsítottakat.

Mint fogalmazott, Gwent megyében ritkák a lőfegyverekkel vagy más veszélyes fegyverekkel kapcsolatos esetek, ugyanakkor minden ilyen bejelentést komolyan vesznek, és a rendelkezésre álló információk alapján a kockázattal arányos intézkedéseket tesznek.

A rendőrség közölte azt is, hogy kivizsgálja a rendőri fegyverhasználat körülményeit is.

Az Origo június elején számolt be arról, hogy egyetemen támadt rá egy emberre egy fiatal férfi az Egyesült Királyságban. A huszonéves támadó számszeríjjal sebesített meg egy középkorú férfit, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A támadásban más nem sebesült meg.

 

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