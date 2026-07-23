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alkohol

Holtan találtak egy szaúdi herceget egy londoni luxusszállodában

25 perce
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Drog, alkohol és többféle gyógyszer. Ezek voltak annak a szaúdi hercegnek a szervezetében, akit holtan találtak egy londoni luxusszállodában.
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Holtan találták Abdullah (Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud) szaúdi herceget egy londoni luxusszállodában 2025. november 25-én. A vizsgálat szerint a drog, az alkohol és a gyógyszerek együttes fogyasztása okozta a halálát.

Egy takarító talált rá a 29 éves hercegre a hotelszoba fürdőszobájában. A szaúdi herceg szervezetében drogot, alkoholt és többféle gyógyszert mutattak ki.
Egy takarító talált rá a 29 éves hercegre a hotelszoba fürdőszobájában. A szaúdi herceg szervezetében drogot, alkoholt és többféle gyógyszert mutattak ki. 
Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Holtan találtak egy szaúdi herceget egy londoni luxusszállodában

A 29 éves Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud szaúdi herceget november 25-én holtan találták a londoni Marriott Hotel egyik szobájában. A nyugat-londoni halottkémi bíróság vizsgálata szerint halálát alkohol, GHB (egy erős központi idegrendszeri nyugtató, partidrog és hírhedt kábítószer) és több más szer együttes fogyasztása okozta.

A herceg november 19-én érkezett a kensingtoni luxusszállodába, ahol egy hétre foglalt szobát. Holttestét egy takarító találta meg az ötödik emeleti, éjszakánként 600 fontba (körülbelül 252 ezer forint) kerülő szoba fürdőszobájának padlóján. A mentők már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Korábban elvonókúrán vett részt

A toxikológiai vizsgálat 222 milligrammos véralkoholszintet mutatott ki, ami csaknem háromszorosa az angliai ittas vezetési határértéknek. Szervezetében halálos mennyiségű GHB-t, valamint kannabiszt, Xanaxot és más szorongáscsökkentő gyógyszereket is találtak.

A szaúdi herceg korábban alkohol- és gyógyszerproblémákkal küzdött, ezért egy londoni klinikán méregtelenítő kezelésen vett részt. A halottkém szerint semmi nem utalt öngyilkosságra, ezért a halálesetet többféle szer véletlen együttes fogyasztása okozta szerencsétlen balesetként rögzítették – számolt be a The Sun.

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