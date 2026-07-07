"Korábban mindent elvesztettem, de most egy kísértetjárta kastélyban élek és a szellemek a legjobb barátaim!"

Nem bánt kegyesen az élet egy brit férfival, akinek rövid idő leforgása alatt majdhogynem mindene odalett. A ma 56 éves Mok O'Keefe 2010-ben Londonban élt, amikor két éven belül elhunyt a bátyja, Andrew, az édesapja, az édesanyja pedig elvesztette a szellemi képességeit. Mindennek tetejébe az állásából is elbocsátották, valamint arra kényszerült, hogy eladja a házát. A nehézségek közepette egyedül az adott neki erőt, hogy a bátyja korábban arra kérte őt, segítsen a sógornőjének felnevelni az unokahúgait. A férfi igyekezett ezután talpra állni: beindított egy vállalkozást, rendszeresen látogatta az édesanyját egy idősek otthonában, idővel pedig minden megváltozott - többek közt egy szellemjárta kastélynak köszönhetően.

Kísértetjárta kastélyban él a brit férfi, és szellemekkel barátkozik / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Stefano Pollio

Kísértetjárta kastélyban él a brit férfi, és szellemekkel barátkozik

Mok előbb Gloucestershire-ben vásárolt egy házikót, hogy heti néhány alkalommal ki tudjon szakadni otthonról: ekkor ismerte meg a későbbi párját, akivel ezután közösen vettek meg egy kisebb kastélyra emlékeztető, öt hálószobás, Erzsébet-korabeli házat a walesi Abergavenny közelében. Az előző tulajdonos ugyan figyelmeztette, hogy a hely kísértetjárta, a férfi akkoriban még nem hitt a természetfelettiben. Ennek ellenére, amikor Mok beköltözött, azt közölte a szellemekkel, boldogan megosztja velük a házat, amennyiben békén hagyják őt. Néhány hónapig minden rendben is ment, ezután viszont a férfi különös jelenségekre: mozgó alakokra és villogó fényekre lett figyelmes.

Mok ekkor olvasott utána alaposabban a kastély történetének, és, mint kiderült, igencsak baljós események helyszíne volt: évszázadokkal korábban, mialatt elítélteket vittek kivégzésre, az akasztás előtti éjszakán ellátogattak Mok otthonába, és a hálószobájában aludtak.

A férfi még ezután is igyekezett kizárni mindezt, azonban, nagyjából egy évvel a beköltözése után lépteket hallott a lépcső felől, amelyek olyan hangosak voltak, hogy felverték őt álmából, mialatt más megmagyarázhatatlan események is történtek: így például a jógamatracát, amit a földön hagyott, feltekerve és eldugva találta meg, mialatt árnyszerű alakok is keresztezték az útját.

Ekkor tudtam meg, hogy egy Gladys nevű hölgy, kilenc gyermek közül a legfiatalabb, a kilencvenes években élt itt, és hamvait a kerti cseresznyefa körül szórták szét

- árulta el Mok, akinek a szomszédai azt állították, látták Gladys szellemét a birtokon bolyongani, habár maga a férfi nem.