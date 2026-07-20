Nem hitt a szellemekben, majd megvett egy kísértetjárta kastélyt, és minden megváltozott

Egy férfi mindent elvesztett, amikor testvére és apja napokon belül meghalt, anyja pedig súlyosan megbetegedett, végül fel kellett mondania az állásából és el kellett költöznie az otthonából is. Azonban a sors fintora jóvoltából egy kastélyban lyukadt ki, ahol néhány szellem lakótárssal kell osztoznia az életterén.

Szellemekkel osztozik kastélyán a férfi

Fotó: YouTube

Szellemekkel osztozik kastélyán a férfi

Mok O’Keeffe 2010-ben Londonban élt, amikor a világa darabokra hullott.

Két éven belül elvesztettem az egész családomat. A bátyám, Andrew 44 éves korában halt meg, apám a temetése utáni napon. Anyám elvesztette teljes szellemi képességét, én elvesztettem az állásomat, és nem engedhettem meg magamnak a házamat, ezért kényszer hatására eladtam.

Az anyagi helyzete így sem javult, végül hosszas gyűjtögetés mellett egy kis házat vett Gloucestershire-ben. Ekkor úgy érezte végre élete végre visszakerült a régi kerékvágásba, és megismerte Joe-t, akivel közösen Walesbe költöztek egy kastélyba - egy öt hálószobás házba erzsébet-kori gyökerekkel, toronnyal és földterülettel Abergavenny közelében-, hogy közelebb legyen családjához, azonban az épület jött néhány lakótárssal.

Az előző tulajdonos azt mondta nekem, hogy ez a ház kísértetjárta. Elmondása szerint felemelték és levitték a lépcsőn. Ekkor még azt mondta neki, hogy nem hiszek ebben az ostobaságban, de most már hiszek.

Kétségeit félretéve, amikor Mok beköltözött, és kijelentette a szellemeknek, hogy szívesen megosztja velük a házat, de békén kell hagyniuk. Szerencséjére így is tettek, legalábbis néhány hónapig. Ezt követően jöttek a mozgó alakok és villogó fények.

A kastélynak múltjában kutakodva felfedezte, hogy meglehetősen baljós története van. Évszázadokkal korábban embereket vittek kivégzésre a ma Wales legkísértetjártabb kocsmájába, a Skirrid Mountain Inn-be, és az akasztás előtti éjszakán megszálltak abban az épületben, ami ma már Mok háza

A férfi ezt egészen addig elhessegette, amíg körülbelül egy évvel a beköltözése után lépteket nem hallott a lépcsőn felfelé, amelyek olyan hangosak voltak, hogy felébresztették, de ez még nem minden, ugyanis jöttek megmagyarázhatatlan dolgok. A jógamatracát a padlón hagyta, de amikor nem nézett oda, azt feltekerve és eldugva találta. Árnyak keresztezték az útját, akikről azt hitte, hogy Joe, amíg meg nem találta egy másik szobában kutyája, Chaucerje pedig megőrült, és valami láthatatlan szellemre ugatott.

Megtudtam, hogy egy Gladys nevű hölgy, kilenc gyermek közül a legfiatalabb, a kilencvenes éveiben is itt élt, és hamvait a kertben lévő cseresznyefára szórták.

Mint kiderült nem csak Mok tapasztal paranormális dolgokat, szomszédai azt állítják, látták Gladys szellemalakját a birtokon bolyongani. Egy helyi médium, Lisa is megerősítette az új lakónak, hogy valóban túlvilági erők dolgoznak a házban.

Amikor elmondtam neki, hogy láttam egy alakot felmenni a lépcsőn, Lisa azt mondta, hogy időcsúszást tapasztaltam, és hogy potenciálisan láttam a hóhért felmenni a lépcsőn, hogy összegyűjtse az egyik foglyot, és elvigye őt

- mesélte Mok, aki már határozottan lép fel a szellemek ellen.

Rosszul viselkedtek a szellemek. Ezért a szobámban kellett állnom, és azt mondanom: "Nem jöhetsz fel este fél 10 után." Ezután nagyon csendes lett minden, és ritkán zavartak. Bár egy este lefeküdtem, felmentem a lépcsőn, megfordultam, és két szem nézett rám a kunyhó ajtaján keresztül. Csak annyit mondtam nekik: "Tudod, hogy nem szabad feljönnöd. Maradjatok lent."

Mok most már szilárdan hisz a szellemvilágban, bár az nem ijeszti meg. Ha túlzásba viszik a dolgokat a kóbor lelkek, csak elküldi őket a fénybe - írta a Mirror.