Rejtélyek és tragédiák övezik az évtizeden át üresen álló szellemváros történetét – galéria

30 évig egyetlen lélek nem költözött be a szellemvárosba, pedig a kezdeti tervek igen grandiózusak voltak. 1978-ban kezdték meg az építkezést Tajvan fővárosától mindössze 15 kilométerre. Az úgynevezett Sanzhi UFO-házak különleges, futurisztikus formatervezésükről kapták a nevüket. A kolóniát üdülővárosnak szánták, elsősorban a Kelet-Ázsiában állomásozó amerikai katonák részére. Az építkezést azonban mintha a kezdetektől fogva elátkozták volna.

30 éven keresztül állt üresen a tajvani szellemváros, mielőtt végleg lerombolták

Fotó: YouTube

Átok miatt bukott el a szellemváros?

Noha a nagyszabású építkezések 1978-ban komoly lendülettel vették kezdetüket, a kivitelező cég 1980-ra csődbe ment, a Sanzhi UFO-házakat pedig abban a félkész állapotban, ahogy épp voltak, magukra hagyták. Mindebben szerepet játszott, hogy az építkezés során több halálos baleset és megmagyarázhatatlan öngyilkosság is történt. Nem sokkal később a környékbeliek olyan legendákról kezdtek el suttogni, miszerint az építkezési terület elátkozott.

Az UFO-házakat sosem fejezték be, és így lakóik sem voltak, ugyanakkor az urbexesek és a katasztrófaturisták időről időre meglátogatták a helyszínt. A szellemváros elbontását végül 2008. december 29-én kezdte meg a tajvani kormány. Az utolsó épületet 2010-re dózerolták le, annak ellenére, hogy az emberek még petíciót is indítottak amiatt, hogy múzeumként legalább egy UFO-házat hagyjanak meg.

Az alábbi képre kattintva lapozható végig galériánk a Sanzhi UFO-házakról.