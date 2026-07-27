Halálra zúzott egy szerelőt egy repülőgép hajtóműve

Meghalt Georgie Buxton, a Virgin Atlantic repülőgépszerelője, akit még júniusban ért súlyos munkahelyi baleset a londoni Heathrow repülőtéren. A fiatal szakember egy Boeing 787 Dreamliner karbantartási munkálatai során sérült meg, amikor egy berendezés váratlanul ráomlott.

Meghalt a szerelő Fotó: Unsplash

Meghalt a fiatal szerelő

Buxtont azonnal kórházba szállították, ahol négy héten át intenzív osztályon kezelték. Családja végig mellette virrasztott, azonban állapota nem javult, ezért az életfenntartó kezelést a hónap elején megszüntették.

A tragédia után a repülőgépet kivonták a forgalomból, amíg a szakemberek kivizsgálják, hogyan történhetett meg a halálos baleset. A Virgin Atlantic a Boeinggel és a hatóságokkal közösen vizsgálja az eset körülményeit.

Georgie Buxton két éve csatlakozott a Virgin Atlantichez, miután a Ryanair stanstedi bázisán dolgozott. Akkor közösségi oldalán örömmel jelentette be új munkáját.

A Virgin Atlantic közleményében azt írta, mély megrendüléssel értesültek kollégájuk haláláról.

Megtört szívvel erősítjük meg, hogy szeretett mérnökcsapatunk egyik tagja elhunyt. Gondolataink Georgie családjával, szeretteivel, barátaival és kollégáival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Munkatársaink biztonsága mindig a legfontosabb számunkra, ezért teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal és a repülőgép gyártójával a történtek kivizsgálásában.

A haláleset ügyében a nyugat-londoni halottkém hivatalosan is vizsgálatot indít. A család kérésére a légitársaság egyelőre nem közöl további részleteket.