Szerencsétlenség történt hajnalban: kizuhant a második emeletről egy 2 éves kisgyerek

Súlyosan megsérült egy kétéves kisgyermek vasárnapra virradó éjszaka, miután kiesett egy nagyváradi tömblakás második emeletéről. A helyszínre érkező mentőegységek megállapították, hogy a gyermek többszörös sérüléseket szenvedett, és eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Súlyosan megsérült a második emeletről kizuhant 2 éves gyerek

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A Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség vasárnapi tájékoztatása szerint a segélyhívás a kora hajnali órákban érkezett a hatóságokhoz. „Vasárnapra virradó éjszaka, hajnali 03:19 órakor a Mobil Intenzív Terápiás (TIM) rohammentő egységünket a 112-es egységes segélyhívószámon keresztül riasztották. A bejelentés szerint egy kétéves kisgyermek zuhant ki a Nagyváradon, a Traian Lalescu utcában található egyik tömbház második emeletéről” – idézi a katasztrófavédelem közleményét a News.ro.

A hatóságok hozzátették, hogy az orvosi stáb helyszínre érkezésekor a kisgyermek rendkívül súlyos állapotban volt, többszörös traumát szenvedett. A mentősök a helyszínen azonnal megvizsgálták, elsősegélyben részesítették, majd stabilizálták az életfunkcióit.

A gyermeket ezt követően – továbbra is eszméletlen állapotban – rohammentővel szállították a sürgősségi kórházba. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja - írta a Maszol.