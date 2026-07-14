Titkos rejtekhelyen bújt el a szexuális bűnöző, holttestet is találtak

A körözött szexuális bűnözőt, a 43 éves Matthew Hensleyt július 10-én fogták el egy ohiói házban, ahol egy rejtett üregben próbált elbújni a rendőrök elől. A férfit azért vették őrizetbe, mert nem tett eleget a szexuális bűnelkövetőkre vonatkozó lakcím-bejelentési kötelezettségének. A hatóságok már két hónapja keresték.
Hensley 2003 óta szerepel a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásában, miután korábban elítélték egy 13 éves gyermek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt.
A ház azonban egy rejtélyesebb ügy miatt is a nyomozók látókörébe került. Július 3-án ugyanennek az ingatlannak a közelében találták meg a 37 éves Amber Graham holttestét, akit egy lepedővel takartak le. A Tennessee államból származó nő eltűnését családja egy nappal korábban jelentette be.
A nő a nyolcéves lányával együtt utazott a térségbe, miután az interneten megismerkedett egy férfival, akivel személyesen is találkozni akart. Július 1-jén a kislány egy tűzoltóállomásra ment be, zsebében a nagymamája telefonszámával. Ezután a család kétségbeesetten próbálta megtalálni Amber Grahamet.
A hozzátartozók és ismerősök a közösségi médiában gyűjtöttek információkat, majd amikor sikerült beazonosítaniuk azt a házat, ahol a nő tartózkodhatott, értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök ekkor találták meg a nő holttestét – írja a True Crime News.
A rendőrségi dokumentumok szerint Matthew Hensley neve felmerült Amber Graham halálának ügyében, hivatalosan azonban egyelőre nem nevezték meg gyanúsítottként. A hatóságok azt sem erősítették meg, hogy a két ügy között közvetlen összefüggés lenne.
Amber Graham halálának okát továbbra sem hozták nyilvánosságra, az ügyben eddig senkit sem tartóztattak le emberölés gyanújával. A nő nyolcéves lánya jelenleg gyermekvédelmi felügyelet alatt áll, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van.
Két nőt rabolhatott el egy szexuális bűnöző
Közel két évvel a bűncselekmény után csaptak le a hatóságok egy visszaeső elkövetőre. A gyanú szerint az 58 éves Gene Arnold McLenithan éjszaka vágta fel két nő sátrát, majd elrabolta őket egy erdei túraútvonal közelében.