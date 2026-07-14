Titkos rejtekhelyen bújt el a szexuális bűnöző, holttestet is találtak

A körözött szexuális bűnözőt, a 43 éves Matthew Hensleyt július 10-én fogták el egy ohiói házban, ahol egy rejtett üregben próbált elbújni a rendőrök elől. A férfit azért vették őrizetbe, mert nem tett eleget a szexuális bűnelkövetőkre vonatkozó lakcím-bejelentési kötelezettségének. A hatóságok már két hónapja keresték.

A szexuális bűnöző neve felmerült egy gyilkossággal kapcsolatban is

Fotó: Cuyahoga County Sheriff's Office

Hensley 2003 óta szerepel a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásában, miután korábban elítélték egy 13 éves gyermek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt.

A ház azonban egy rejtélyesebb ügy miatt is a nyomozók látókörébe került. Július 3-án ugyanennek az ingatlannak a közelében találták meg a 37 éves Amber Graham holttestét, akit egy lepedővel takartak le. A Tennessee államból származó nő eltűnését családja egy nappal korábban jelentette be.

A nő a nyolcéves lányával együtt utazott a térségbe, miután az interneten megismerkedett egy férfival, akivel személyesen is találkozni akart. Július 1-jén a kislány egy tűzoltóállomásra ment be, zsebében a nagymamája telefonszámával. Ezután a család kétségbeesetten próbálta megtalálni Amber Grahamet.

🇺🇸 Matthew Hensley, a 43YO registered s*x offender, has been arrested at the Cleveland home where missing Tennessee mother Amber Graham, 37, was found dead.



Hensley was taken into custody early Friday morning after U.S. Marshals & Cleveland SWAT found him hiding inside a secret… pic.twitter.com/zYfXnu6AvO — Steven Latham (@StevenJLatham1) July 13, 2026

A hozzátartozók és ismerősök a közösségi médiában gyűjtöttek információkat, majd amikor sikerült beazonosítaniuk azt a házat, ahol a nő tartózkodhatott, értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök ekkor találták meg a nő holttestét – írja a True Crime News.

A rendőrségi dokumentumok szerint Matthew Hensley neve felmerült Amber Graham halálának ügyében, hivatalosan azonban egyelőre nem nevezték meg gyanúsítottként. A hatóságok azt sem erősítették meg, hogy a két ügy között közvetlen összefüggés lenne.

Amber Graham halálának okát továbbra sem hozták nyilvánosságra, az ügyben eddig senkit sem tartóztattak le emberölés gyanújával. A nő nyolcéves lánya jelenleg gyermekvédelmi felügyelet alatt áll, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van.

Sex Offender Arrested at the Same Cleveland home where Missing Tennessee Mother Found Dead

Convicted sex offender Matthew Hensley, 43, was arrested by U.S. Marshals and Cleveland Police SWAT on July 10, 2026, while hiding in a cabinet at a home on Bosworth Road. This is the same… pic.twitter.com/iZDhxixBrG — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 10, 2026

Két nőt rabolhatott el egy szexuális bűnöző

Közel két évvel a bűncselekmény után csaptak le a hatóságok egy visszaeső elkövetőre. A gyanú szerint az 58 éves Gene Arnold McLenithan éjszaka vágta fel két nő sátrát, majd elrabolta őket egy erdei túraútvonal közelében.