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emberrablás

A Starbucks parkolójából rabolt el egy nőt késsel fenyegetőzve, majd megerőszakolta

1 órája
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Brutális támadás miatt ítéltek el egy amerikai férfit, aki késsel fenyegetve rabolt el egy fiatal nőt egy Starbucks parkolójából, majd megerőszakolta. Az emberrablás és a szexuális erőszak miatt Timothy DuBois 120 év börtönbüntetést kapott.
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Súlyos ítélet született egy amerikai férfi ügyében, aki egy parkolóból rabolt el és támadott meg egy fiatal nőt. A bíróság Timothy DuBois-t összesen 120 év szabadságvesztésre ítélte az emberrablás és a szexuális erőszak miatt.

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Az emberrablás és a szexuális erőszak miatt Timothy DuBois 120 éves börtönbüntetést kapott
Fotó: Collinsville Police Dept

A támadás még 2022. november 11-én történt az Illinois állambeli Collinsville egyik Starbucks üzletének parkolójában.

A 21 éves nő éppen az autójában várta a rendelését, amikor a maszkot viselő férfi késsel a kezében odalépett hozzá, majd arra kényszerítette, hogy vigye el egy másik településre, Troy városába, ahol megerőszakolta.

Ezután arra utasította, hogy hajtson vissza az eredeti környékre, majd egy Wendy’s étterem parkolójában elmenekült. A hatóságok szerint távozás előtt egy kabátot tett az áldozat fejére – írja a True Crime News.

A férfi megpróbálta eltüntetni a nyomokat: kikapcsolta a nő telefonját, hogy ne lehessen követni a helyzetét. Azt azonban nem vette észre, hogy az áldozat Apple Watch készüléke továbbra is működött, és adatokat rögzített az útvonalról.

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Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A nyomozók az okosóra adatai alapján megtalálták azt a helyszínt, ahol a támadás történt. Ott egy eldobott óvszert is találtak, amelynek segítségével sikerült azonosítaniuk az elkövetőt.

DuBois-t négy hónappal a támadás után fogták el.

A férfi májusban bűnösnek vallotta magát súlyos szexuális erőszak, emberrablás és súlyos szexuális bántalmazás vádjában.

A tárgyaláson a bíróság lejátszotta a férfi korábbi vallomásának egy részét is, amelyben arról beszélt, hogy azért választotta a Starbucks parkolóját, mert szerinte „oda járnak a nők”.

Az áldozat a bíróság előtt elmondta, hogy a támadó azt mondta neki a támadás közben, hogy veteránként „jár neki” az, amit tett. Timothy DuBois-t július 9-én ítélték el, és 120 évet kell börtönben töltenie.

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