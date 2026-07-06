Szexuálisan zaklattak egy női beteget a kórházban, rendőrök lepték el az épületet

A rendőrség őrizetbe vett egy 63 éves liverpooli férfit, miután egy női beteg azt állította, hogy szexuálisan bántalmazták a merseyside-i Whiston Kórházban.

Szexuális bántalmazás gyanúja miatt vett őrizetbe a rendőrség egy 63 éves liverpooli férfit.

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Szexuális bántalmazás gyanúja egy brit kórházban

A bejelentés szerint az eset pénteken hajnalban, nem sokkal hajnali 4 óra előtt történt. A helyszínre rendőrök érkeztek, a kórháznál pedig a nap nagy részében rendőrségi járművek álltak – írta a The Sun.

A Merseyside-i Rendőrség közölte, hogy a 63 éves férfit szexuális bántalmazás gyanújával vették őrizetbe. A gyanúsított továbbra is rendőrségi őrizetben van, ahol kihallgatják.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentéseket rendkívül komolyan kezelik. A sértettet speciálisan képzett rendőrök segítik és támogatják a nyomozás során.

A Merseyside és Nyugat Lancashire NHS Alapítványi Egészségügyi Tröszt szóvivője közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a rendőrséggel. Hozzátette, a folyamatban lévő nyomozás miatt egyelőre nem kívánnak további részleteket nyilvánosságra hozni.

A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség vizsgálja az eset valamennyi körülményét.