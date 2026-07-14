Sziklák zúdultak az emberekre a népszerű spanyol fürdőhelyen, egy kislány meghalt

Sziklaomlás okozott tragédiát a spanyolországi Tarragona közelében található Fontcalda termálforrásnál, amely természeti szépsége miatt a turisták és a helyiek egyik kedvelt fürdőhelye. A szurdok egyik sziklafaláról több hatalmas kőtömb szakadt le, és a rázuhant a vízben fürdőzőkre.

A sziklaomlásban meghalt egy kislány

Fotó: Twitter/X

Egy kilencéves kislány olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Egy 24 éves nőt szintén eltaláltak a lezúduló sziklák, őt súlyos állapotban vitték először egy közeli futballpályára, majd onnan mentőhelikopterrel a tarragonai Joan XXIII Egyetemi Kórházba.

A mentés után és miután a helyszínelők befejezték a vizsgálatot, a hatóságok kiemelték a kislány holttestét. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem az áldozat, sem a sérült nő állampolgárságát, és azt sem közölték, hogy rokoni kapcsolatban álltak-e egymással.

Girl, nine, is crushed to death by a falling rock while swimming at Spanish hot springs beauty spot https://t.co/BK5KPN2oxE — Daily Mail (@DailyMail) July 14, 2026

A tragédia mélyen megrázta a szemtanúkat és az áldozat hozzátartozóit, ezért a helyszínen pszichológusok nyújtottak segítséget az érintetteknek. A helyi önkormányzat részvétét fejezte ki a családnak, és két napos gyászt rendelt el – írja a Daily Mail.

A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a hegyekkel körülvett természetes fürdőhelyeken mindig fennáll a kőomlás veszélye, különösen a nyári időszakban, amikor sokan keresik fel ezeket a helyeket.

Halálos sziklaomlás Máltán

Tragikus baleset történt Málta Comino szigetén, ahol összeomlott a turisták körében népszerű természetes sziklaív. A baleset következtében egy 26 éves kínai turista életét vesztette, egy nő pedig súlyosan megsérült.