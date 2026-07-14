Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Spanyolorszrág

Sziklák zúdultak az emberekre a népszerű spanyol fürdőhelyen, egy kislány meghalt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálos baleset történt egy népszerű spanyolországi termálforrásnál, amikor sziklák zúdultak a vízben fürdőző emberekre. A sziklaomlás következtében egy kilencéves kislány meghalt, egy fiatal nő pedig súlyosan megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Spanyolorszrágbalesetsziklaomlás

Sziklaomlás okozott tragédiát a spanyolországi Tarragona közelében található Fontcalda termálforrásnál, amely természeti szépsége miatt a turisták és a helyiek egyik kedvelt fürdőhelye. A szurdok egyik sziklafaláról több hatalmas kőtömb szakadt le, és a rázuhant a vízben fürdőzőkre.

sziklaomlás
A sziklaomlásban meghalt egy kislány
Fotó: Twitter/X

 

Egy kilencéves kislány olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Egy 24 éves nőt szintén eltaláltak a lezúduló sziklák, őt súlyos állapotban vitték először egy közeli futballpályára, majd onnan mentőhelikopterrel a tarragonai Joan XXIII Egyetemi Kórházba.

A mentés után és miután a helyszínelők befejezték a vizsgálatot, a hatóságok kiemelték a kislány holttestét. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem az áldozat, sem a sérült nő állampolgárságát, és azt sem közölték, hogy rokoni kapcsolatban álltak-e egymással.

A tragédia mélyen megrázta a szemtanúkat és az áldozat hozzátartozóit, ezért a helyszínen pszichológusok nyújtottak segítséget az érintetteknek. A helyi önkormányzat részvétét fejezte ki a családnak, és két napos gyászt rendelt el – írja a Daily Mail.

A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a hegyekkel körülvett természetes fürdőhelyeken mindig fennáll a kőomlás veszélye, különösen a nyári időszakban, amikor sokan keresik fel ezeket a helyeket.

Halálos sziklaomlás Máltán

Tragikus baleset történt Málta Comino szigetén, ahol összeomlott a turisták körében népszerű természetes sziklaív. A baleset következtében egy 26 éves kínai turista életét vesztette, egy nő pedig súlyosan megsérült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!