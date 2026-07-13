Döbbenet Bécsben: Börtön helyett az utcán járt a 16 éves lányt megerőszakoló szír férfi

A 21 éves elkövetőnek július 3-án kellett volna bevonulnia a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) börtönbe, hogy megkezdje a nemi erőszak miatt már az előző év decemberében rákiszabott, jogerős szabadságvesztését. A szír férfi azonban nem tett eleget ennek, sőt: a vád szerint mindössze három nappal a határidő lejárta után Bécsben a kocsijába csalt, majd megerőszakolt egy 16 éves lányt – írja az osztrák Heute hírportál.
A bíróság ekkor még nem tudott arról, hogy a szír férfi nem vonult be a börtönbe, mivel az illetékes büntetés-végrehajtási intézet addig nem küldött erről hivatalos értesítést. A lap szerint a kijelölt bevonulás és a feltételezett bűncselekmény között ráadásul egy hétvége is eltelt.
A Schwedenplatz környékén szólította meg áldozatát
A gyanú szerint a szír férfi július 6-án éjjel a bécsi Schwedenplatz környékén szólított meg egy 16 éves lányt, akit valamilyen ürüggyel rávett, hogy szálljon be az autójába.
Ezután letért a megbeszélt útvonalról, egy félreeső helyre hajtott, ahol a gyanú szerint megerőszakolta a 16 éves lányt.
Ezt követően visszavitte a lányt a lakcímére. A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították a használt járművet és a feltételezett elkövetőt. A Bécsi Ügyészséggel történt egyeztetést követően a 21 éves férfit letartóztatták, kihallgatták, majd az ügyészség utasítására büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.
A tárgyalásra sem ment el
A Der Standard beszámolója szerint a gyanúsított ellen korábban is indult büntetőeljárás, amely során több probléma is felmerült. A 2025. augusztus 21-re kitűzött tárgyaláson a férfi igazolatlanul nem jelent meg. Telefonon nem lehetett elérni, a rendőrök pedig a bejelentett lakcímén sem találták. Főbérlője azt közölte velük, hogy a szír férfi már nem lakik ott.
Az ügyészség ezt követően szökés és bűnismétlés veszélye miatt kérte letartóztatását.
A bíróság szeptember elején elrendelte az elfogását, ám kizárólag a szökés veszélyére hivatkozva.
A bírósági határozat szerint a férfi még aznap jelentkezett a rendőrségen, ahol azt állította, megpróbálta értesíteni a bíróságot távolmaradásáról, de senkit sem sikerült elérnie. Egyúttal azt is ígérte, hogy bejelenti aktuális lakcímét.
Azt állította, elaludta a tárgyalást
Védője szerint a 21 éves férfi továbbra is korábbi lakcímén élt, és azért feledkezett meg a tárgyalásról, mert egy másik tartományban dolgozott. Később már azzal magyarázta a történteket, hogy egyszerűen elaludta a tárgyalás időpontját.
A férfit végül 2025. október 18-án elfogták, majd egy nappal később szökés és bűnismétlés veszélye miatt vizsgálati fogságba helyezték.
A döntés ellen azonban fellebbezett, és a Bécsi Legfelsőbb Tartományi Bíróság helyt adott a kérelmének.
A bíróság ugyan megállapította, hogy a férfi magatartása arra utal, igyekezett kivonni magát az eljárás gyors lefolytatása alól, ez azonban önmagában nem volt elegendő a konkrét szökésveszély megállapításához. A testület a bűnismétlés veszélyét sem látta megalapozottnak, mivel a 2025 februárjában elkövetett, a vádiratban szereplő nemi erőszak és a vizsgálati fogság elrendelése között nem vált ismertté újabb bűncselekmény.
Hiába ígérte, nem vonult be a börtönbe
A férfit ezért 2025. október 30-án azonnali hatállyal szabadon bocsátották a vizsgálati fogságból.
A bírósági iratok szerint ezt követően többször is biztosította a hatóságokat arról, hogy a kijelölt időpontban megkezdi börtönbüntetésének letöltését, erre azonban végül nem került sor.
A Der Standard azt is írja, hogy a férfinek a pártfogó felügyelettel is akadtak problémái: több alkalommal nem jelent meg a megbeszélt találkozókon, és nem tett eleget az együttműködési kötelezettségének.