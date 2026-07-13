Döbbenet Bécsben: Börtön helyett az utcán járt a 16 éves lányt megerőszakoló szír férfi

A 21 éves elkövetőnek július 3-án kellett volna bevonulnia a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) börtönbe, hogy megkezdje a nemi erőszak miatt már az előző év decemberében rákiszabott, jogerős szabadságvesztését. A szír férfi azonban nem tett eleget ennek, sőt: a vád szerint mindössze három nappal a határidő lejárta után Bécsben a kocsijába csalt, majd megerőszakolt egy 16 éves lányt – írja az osztrák Heute hírportál.

21 éves szír férfi megerőszakolt egy 16 éves tinédzsert Bécsben. (A kép illusztráció)

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A bíróság ekkor még nem tudott arról, hogy a szír férfi nem vonult be a börtönbe, mivel az illetékes büntetés-végrehajtási intézet addig nem küldött erről hivatalos értesítést. A lap szerint a kijelölt bevonulás és a feltételezett bűncselekmény között ráadásul egy hétvége is eltelt.

A Schwedenplatz környékén szólította meg áldozatát

A gyanú szerint a szír férfi július 6-án éjjel a bécsi Schwedenplatz környékén szólított meg egy 16 éves lányt, akit valamilyen ürüggyel rávett, hogy szálljon be az autójába.

Ezután letért a megbeszélt útvonalról, egy félreeső helyre hajtott, ahol a gyanú szerint megerőszakolta a 16 éves lányt.

Ezt követően visszavitte a lányt a lakcímére. A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították a használt járművet és a feltételezett elkövetőt. A Bécsi Ügyészséggel történt egyeztetést követően a 21 éves férfit letartóztatták, kihallgatták, majd az ügyészség utasítására büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A tárgyalásra sem ment el

A Der Standard beszámolója szerint a gyanúsított ellen korábban is indult büntetőeljárás, amely során több probléma is felmerült. A 2025. augusztus 21-re kitűzött tárgyaláson a férfi igazolatlanul nem jelent meg. Telefonon nem lehetett elérni, a rendőrök pedig a bejelentett lakcímén sem találták. Főbérlője azt közölte velük, hogy a szír férfi már nem lakik ott.

Az ügyészség ezt követően szökés és bűnismétlés veszélye miatt kérte letartóztatását.

A bíróság szeptember elején elrendelte az elfogását, ám kizárólag a szökés veszélyére hivatkozva.

A bírósági határozat szerint a férfi még aznap jelentkezett a rendőrségen, ahol azt állította, megpróbálta értesíteni a bíróságot távolmaradásáról, de senkit sem sikerült elérnie. Egyúttal azt is ígérte, hogy bejelenti aktuális lakcímét.