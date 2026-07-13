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nemi erőszak

Döbbenet Bécsben: Börtön helyett az utcán járt a 16 éves lányt megerőszakoló szír férfi

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Jogerős ítélet után is szabadlábon sétált az a 21 éves szír férfi, akit most újabb nemi erőszakkal gyanúsítanak. A közvélemény és a sajtó most arra vár választ: ki a felelős azért, hogy a decemberben elítélt bűnözőnek július elejéig nem kellett bevonulnia a börtönbe?
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nemi erőszakbécsbenbörtön

A 21 éves elkövetőnek július 3-án kellett volna bevonulnia a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) börtönbe, hogy megkezdje a nemi erőszak miatt már az előző év decemberében rákiszabott, jogerős szabadságvesztését. A szír férfi azonban nem tett eleget ennek, sőt: a vád szerint mindössze három nappal a határidő lejárta után Bécsben a kocsijába csalt, majd megerőszakolt egy 16 éves lányt – írja az osztrák Heute hírportál. 

A police car drives in front of the opera house in the center of Vienna on November 2, 2020, following a shooting. Two people, including one attacker, have been killed in a shooting in central Vienna, police said late November 2, 2020. Vienna police said in a Twitter post there had been "six different shooting locations" with "one deceased person" and "several injured", as well as "one suspect shot and killed by police officers". (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
21 éves szír férfi megerőszakolt egy 16 éves tinédzsert Bécsben. (A kép illusztráció)
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A bíróság ekkor még nem tudott arról, hogy a szír férfi nem vonult be a börtönbe, mivel az illetékes büntetés-végrehajtási intézet addig nem küldött erről hivatalos értesítést. A lap szerint a kijelölt bevonulás és a feltételezett bűncselekmény között ráadásul egy hétvége is eltelt.

A Schwedenplatz környékén szólította meg áldozatát

A gyanú szerint a szír férfi július 6-án éjjel a bécsi Schwedenplatz környékén szólított meg egy 16 éves lányt, akit valamilyen ürüggyel rávett, hogy szálljon be az autójába. 

Ezután letért a megbeszélt útvonalról, egy félreeső helyre hajtott, ahol a gyanú szerint megerőszakolta a 16 éves lányt.

Ezt követően visszavitte a lányt a lakcímére. A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével azonosították a használt járművet és a feltételezett elkövetőt. A Bécsi Ügyészséggel történt egyeztetést követően a 21 éves férfit letartóztatták, kihallgatták, majd az ügyészség utasítására büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A tárgyalásra sem ment el

A Der Standard beszámolója szerint a gyanúsított ellen korábban is indult büntetőeljárás, amely során több probléma is felmerült. A 2025. augusztus 21-re kitűzött tárgyaláson a férfi igazolatlanul nem jelent meg. Telefonon nem lehetett elérni, a rendőrök pedig a bejelentett lakcímén sem találták. Főbérlője azt közölte velük, hogy a szír férfi már nem lakik ott.

Az ügyészség ezt követően szökés és bűnismétlés veszélye miatt kérte letartóztatását.

 A bíróság szeptember elején elrendelte az elfogását, ám kizárólag a szökés veszélyére hivatkozva.

A bírósági határozat szerint a férfi még aznap jelentkezett a rendőrségen, ahol azt állította, megpróbálta értesíteni a bíróságot távolmaradásáról, de senkit sem sikerült elérnie. Egyúttal azt is ígérte, hogy bejelenti aktuális lakcímét.

Azt állította, elaludta a tárgyalást

Védője szerint a 21 éves férfi továbbra is korábbi lakcímén élt, és azért feledkezett meg a tárgyalásról, mert egy másik tartományban dolgozott. Később már azzal magyarázta a történteket, hogy egyszerűen elaludta a tárgyalás időpontját.

A férfit végül 2025. október 18-án elfogták, majd egy nappal később szökés és bűnismétlés veszélye miatt vizsgálati fogságba helyezték. 

A döntés ellen azonban fellebbezett, és a Bécsi Legfelsőbb Tartományi Bíróság helyt adott a kérelmének.

A bíróság ugyan megállapította, hogy a férfi magatartása arra utal, igyekezett kivonni magát az eljárás gyors lefolytatása alól, ez azonban önmagában nem volt elegendő a konkrét szökésveszély megállapításához. A testület a bűnismétlés veszélyét sem látta megalapozottnak, mivel a 2025 februárjában elkövetett, a vádiratban szereplő nemi erőszak és a vizsgálati fogság elrendelése között nem vált ismertté újabb bűncselekmény.

Hiába ígérte, nem vonult be a börtönbe

A férfit ezért 2025. október 30-án azonnali hatállyal szabadon bocsátották a vizsgálati fogságból. 

A bírósági iratok szerint ezt követően többször is biztosította a hatóságokat arról, hogy a kijelölt időpontban megkezdi börtönbüntetésének letöltését, erre azonban végül nem került sor.

A Der Standard azt is írja, hogy a férfinek a pártfogó felügyelettel is akadtak problémái: több alkalommal nem jelent meg a megbeszélt találkozókon, és nem tett eleget az együttműködési kötelezettségének.

 

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