Kiskorú lányokat drogozhattak be és erőszakolhattak meg – két szíriait tartóztattak le Nürnbergben

Újabb két szíriai férfit vett őrizetbe a nürnbergi rendőrség abban a hónapok óta tartó nyomozásban, amely fiatal lányok – köztük kiskorúak – droggal történő behálózásáról és szexuális bántalmazásáról szól. Az ügyben ezzel már tizenkét gyanúsított van előzetes letartóztatásban. A gyanú szerint a férfiak kábítószerrel tették kiszolgáltatottá áldozataikat, majd a bódult állapotukat kihasználva megerőszakolták őket – tudta meg a Bild.

Két szíriait tartóztattak le Nürnbergben: kiskorú lányokat tehettek kiszolgáltatottá drogokkal.

Fotó: MICHAEL NGUYEN / AFP

A főpályaudvar környékén szemelték ki áldozataikat

A 26 és 28 éves gyanúsított ellen súlyos, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárás. Michael Petzold rendőrségi szóvivő közlése szerint a két férfi egymástól függetlenül, a nürnbergi főpályaudvar környékén szemelte ki kiskorú áldozatait, akiknek kábítószert adott.

Miután a lányok a szer hatása alá kerültek, a gyanú szerint a lakásukra vitték őket, ahol megerőszakolták őket.

A gyanúsítottakat már a múlt héten elfogták. Az otthonaikban tartott házkutatások során a nyomozók vényköteles gyógyszereket, mobiltelefonokat, készpénzt és más bizonyítékokat foglaltak le.

Korábban is történtek letartóztatások

A nyomozás során július elején egy 21 éves feltételezett szíriai drogdílert is őrizetbe vettek.

A gyanú szerint Nürnberg déli városrészében lévő lakásában megerőszakolt egy 15 és egy 18 éves lányt, miután egy másik, 40 éves szíriai férfi előző este kábítószert adott nekik.

A 18 éves áldozat sérülései miatt kórházi ellátásra szorult, a két fiatal nő pedig pszichológiai segítséget kapott.

Régóta problémás a környék

A német BILD korábban többször is beszámolt a nürnbergi főpályaudvar környékén tapasztalható állapotokról. A lapnak egy fiatal nő arról beszélt, hogy a dílerek célzottan fiatal lányokat és nőket szemelnek ki, akiket kábítószerrel próbálnak kiszolgáltatott helyzetbe hozni.

A közelmúltban Bécsben is egy szíriai férfi került a hatóságok látókörébe, miután a gyanú szerint a Snapchaten megismert 24 éves nőt megtámadta, kirabolta, majd elmenekült.