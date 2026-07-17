Szívrohamot kapott egy férfi a Disney World egyik attrakcióján

Egy turista szívrohamot kapott, miközben a Disney World egyik attrakcióján ült. Az 54 éves férfi, akinek a beszámolók szerint korábban is volt egészségügyi problémája, április 24-én hunyt el, miután rosszul lett a Small World nevű hajóúton az orlandói üdülőhelyen.

A hajóút közben kapott szívrohamot a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A hajóút közben kapott szívrohamot a férfi

A floridai Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium szerint a Magic Kingdom park látogatóját kórházba szállították, ahol később meghalt. A Small World egy 10 perces hajóút, amely 1971 óta üzemel a parkban. A látványosság mind a hét kontinensen keresztül kalauzolja a látogatókat, ahol élénk jeleneteknek lehetnek tanúi, amelyek tucatnyi nemzet ikonikus látnivalóit ábrázolják.

A férfi halála a második halálos áldozat a Walt Disney World-ben, miután 2014-ben egy 22 éves nő is meghalt ugyanazon az attrakción. Az akkori jelentések szerint a nőnek szintén volt korábban is fennálló egészségügyi problémája.

A floridai vidámpark évente körülbelül 49 millió látogatót fogad, ennek ellenére 1971-es megnyitása óta körülbelül 70 halálesetet regisztráltak. Ezek többnyire meglévő betegségekkel és természetes okokkal összefüggő haláleseteket - írta az Express.