Pokoli szomszéd: hét éven át keserítette meg a lakók életét, végül a rendőrök vitték el

Éveken át szó szerint pokollá tette a környék életét egy japán férfi, aki éjjel-nappal bömböltette a rádiót és elektromos gitárját. A szomszédok szerint a folyamatos zaj miatt álmatlanság, depresszió és fülzúgás is kialakult náluk, a rendőrség végül letartóztatta a 61 éves zajimádót – írja a japán Mainichi.

Éveken át tartó gitárszólók és maximális hangerőn üvöltő rádió – a szomszédok szerint ez volt a mindennapok része, mígnem a rendőrség közbelépett

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A Kiotó Nyisikjó kerületében élő, munkanélküli férfit július 23-án vették őrizetbe.

A gyanú szerint éveken át olyan mértékű zajterhelésnek tette ki a környéken élőket, hogy négy szomszédjánál is egészségkárosodást okozott.

A nyomozás szerint 2019 júniusa és 2026 júliusa között rendszeresen nagy hangerőn bömböltette a rádiót és nyúzta az elektromos gitárját. A rendőrök ugyanakkor úgy vélik, a nem túl együttérző szomszéd már 2017 januárjában megkezdte a kéretlen koncertsorozatát.

Éjjel-nappal dáridó

A hatósági tájékoztatás szerint a férfi egy rádiót az ablak mellé helyezett, nyitva hagyta az ablakot, és a készüléket a nap 24 órájában csutkára tekert hangerővel működtette. Emellett kora reggeltől estig elektromos gitárjával „szórakoztatta” a ház lakóit.

A folyamatos zaj miatt négy környékbelinek álmatlanság, depresszió és fülzúgás alakult ki.

A kiotói prefektúrai rendőrség többször is figyelmeztette a férfit, és felszólította, hogy hagyjon fel a zavaró viselkedéssel, de ennek nem lett eredménye.

A rendőrök mérései szerint a zajszint meghaladta a 80 decibelt, ami körülbelül akkora hangterhelést jelent, mint egy robogó metrókocsi belsejében.

Nem aprózta ela hangos szomszéd, több mint 40 gitárt találtak nála

A 61 éves „zenész” a kihallgatásán tagadta a vádakat, és a rendőröknek csak annyit mondott: „Ez nem igaz.”

A nyomozók házkutatást is tartottak az otthonában és más általa használt ingatlanokban, ahol több mint 40 elektromos gitárt foglaltak le. Hogy mindegyiket használta-e, nem tudni, de a szomszédok aligha bánják, hogy egy időre elhallgattak a hangszerek.

Ha azt hinnénk, ennél bizarrabb lakótárs már nem létezik, tévedünk. Egy férfi ugyanis azt állítja, hogy új kastélyával együtt néhány szellem is beköltözött hozzá.