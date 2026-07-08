Szóhoz sem jutottak az orvosok: 7 évesen kapott sztrókot a kisfiú

A büszke apa, Ben Clark már rengetegszer látta sportos hétéves fiát focizni, de soha nem fogja elfelejteni azt a napot, amikor minden megváltozott. A Manchester United szurkolója, Louie Clark, aki arról álmodozott, hogy kedvenc játékosai nyomdokaiba léphessen, olyan képességeket mutatott be, amelyekre a legtöbb gyerek nem volt képes az ő korában. Azonban egy váratlan sztrók teljesen keresztbe húzta számításait.

A szülők szinte azonnal tudták, hogy fiuknak sztrókja van. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A szülők szinte azonnal tudták, hogy fiuknak sztrókja van

Ben tudta, hogy különleges tehetsége van. „A nap minden másodpercében valami futballal kapcsolatos dolgot csinált” – mondta a 38 éves, Knottingley-ből származó édesapa. „Állandóan hívásokat kaptam a futballakadémiákról vele kapcsolatban.”

2025. február 24-én a boldog és egészséges kisfiú focizással töltötte a napot a barátaival, amikor a édesanyja, 35 éves Lindsay egy olyan telefonhívást kapott, amitől minden szülő retteg.

Az egyik anyuka azt mondta, hogy Louie rosszul érzi magát és szédül, így hazavitte. Amikor kivettem az autóból, kinyitottam az ajtót, és még a fejét vagy a karját sem tudta felemelni

– emlékszik vissza Ben.

A kisfiú teste teljesen ernyedt volt, és szavai egybefolytak, miközben beszélni próbált. Az édesapa be sem vitte a házba a kis Louiet, azonnal hívta a mentőket, de mivel versenyt futott az idővel végül ő maga indult meg vele a kórházba.

A szülők a tünetek láttán azonnal tudták, hogy fiuknak mindössze 7 évesen sztrókja van, viszont az orvosok eleinte azt hitték, valójában szepszisről lehet szó.

Minden sztrók-tünetet mutatott, állapota romlani kezdett, és teste megmerevedett

– mondta Ben.

A test merevsége azt jelentette, hogy a kisfiú agyában egyre nagyobb volt a nyomás. Egy CT-vizsgálat ezután igazolta a szülők sejtését: a hétéves gyermekük súlyos iszkémiás sztrókot kapott, és életveszélyes állapotban volt.

Amikor először bevitték a helyi kórházba, és bizonytalanok voltak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek érte, mivel még gyerek, egyre inkább odáig jutottam, hogy elfogadtam, hogy nem mehetek haza a gyerekemmel.

Miután kora reggel átszállították a Leeds-i kórházba, a dolgok kezdtek jó irányba fordulni. Louie-n gyorsan mechanikus trombektómiát hajtottak végre, egy sürgősségi invazív beavatkozást, amely során fizikailag eltávolítottak egy nagy vérrögöt, amely elzárta az agyi artériát. A kisfiú egy hetet töltött az intenzív osztályon, de komplikáció azt jelentették, hogy még mindig nincs kint a mély vízből. Az orvosok azt sem tudták garantálni, hogy újra lábra fog-e állni Louie, ha felébred.

Emlékszem, 48 órával a hír után, egyik késő este ott álltam mellette, a kezébe tettem az ujjamat, és azt mondtam neki: Louie, ha hallasz, szorítsd meg az ujjamat, és meg is tette. Nem túl erősen, de megtette

- emlékezett vissza az édesapa.