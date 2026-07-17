Repülővel érkezett a fertőzött szúnyog, négy reptéri dolgozó kapott maláriát Frankfurtban

Ritka, de ismert jelenség miatt fertőződött meg maláriával négy dolgozó a frankfurti repülőtéren. A gyanú szerint egy repülőgéppel Németországba jutott fertőzött szúnyog csípte meg őket, miközben a repülőtér területén dolgoztak – írja a Bild.

Ritka fertőzés Frankfurtban: behurcolt szúnyog csípte meg a repülőtér négy dolgozóját (a kép illusztráció)

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Repülőgéppel érkezhetett a fertőzött szúnyog

A frankfurti repülőtér tájékoztatása szerint az érintett alkalmazottak – köztük poggyászkezelők – valószínűleg a hét elején fertőződtek meg. A repülőtér szóvivője szerint minden jel arra utal, hogy a maláriát egy fertőzött szúnyog terjesztette, amely egy repülőgéppel érkezett Németországba.

Bár a légikikötőkben szigorú rovarirtási és biztonsági intézkedések vannak érvényben, előfordulhat, hogy egy-egy szúnyog a repülőgép rakterében vagy a rakomány között megbújik. Leszállás után kiszabadulhat, és megcsípheti a repülőtéren dolgozókat.

A szakemberek ezt a rendkívül ritka jelenséget repülőtéri maláriának nevezik, amikor olyan emberek fertőződnek meg, akik nem jártak maláriával érintett térségben.

Nem jelent fokozott veszélyt az utasokra

A frankfurti repülőtéren legutóbb 2023-ban regisztráltak hasonló esetet, és más európai repülőtereken is előfordult már, hogy behurcolt trópusi szúnyogok okoztak elszigetelt fertőzéseket.

A betegséget a maláriaszúnyogok által terjesztett paraziták okozzák. Kezelés nélkül a betegség életveszélyes lehet, de időben felismerve ma már általában jól gyógyítható.

A korai tünetek közé tartozik a magas láz, a hidegrázás és az erős fejfájás, súlyos esetekben pedig görcsrohamok, légzési nehézségek, zavartság vagy akár szervi elégtelenség is kialakulhat.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi ismeretek szerint az utasokra és a környéken élőkre nem jelent fokozott kockázatot az eset. A malária nem terjed emberről emberre hétköznapi érintkezéssel, a fertőzéshez fertőzött maláriaszúnyog csípése szükséges.