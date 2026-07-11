Egyre több fertőzött szúnyogot találnak – fokozott járványügyi megfigyelés indult több amerikai államban

A szúnyogok miatt fokozott készültséget rendeltek el több amerikai államban, miután egyre több helyen mutatták ki a nyugat-nílusi vírust.

A szúnyogok által terjesztett vírus miatt több amerikai megyében is megerősítették a járványügyi megfigyelést (képünk illusztráció)

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Több megyében is megnőtt a fertőzött szúnyogok száma

Az Egyesült Államok délnyugati részén több államban is fokozott figyelmet fordítanak a nyugat-nílusi vírus terjedésére, miután egyre több szúnyogmintában mutatták ki a kórokozót. A legtöbb fertőzött szúnyogot Kalifornia Orange megyéjében azonosították, ahol több települést is érint a járványügyi megfigyelés. A megyében eddig 38 pozitív szúnyogmintát találtak. A legtöbb fertőzött mintát Fullertonban mutatták ki, de többek között Buena Parkban, Anaheimben, Santa Anában és Huntington Beachen is azonosították a vírust. Emellett Ventura, Sacramento és Yolo megyében is megjelentek a fertőzött szúnyogok – számolt be róla a Daily Mail.

A hatóságok Fullerton egy mintegy 11,7 négyzetkilométeres területén július 9. és 11. között hajnali órákban szúnyogirtást végeznek. Közlésük szerint ilyen beavatkozásra csak akkor kerül sor, ha egyszerre tapasztalható nagy szúnyogszám és igazolt vírusjelenlét.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint az Egyesült Államokban 2026-ban eddig 56 emberi nyugat-nílusi vírusos megbetegedést jelentettek 15 államból. Ezek közül 44 eset úgynevezett neuroinvazív formában zajlott, vagyis a vírus elérte a központi idegrendszert.

A nyugat-nílusi vírus a Culex nemzetségbe tartozó szúnyogok csípésével terjed. A fertőzöttek többségénél nem alakulnak ki tünetek, ugyanakkor az esetek mintegy ötödében láz, fejfájás, hányinger, hasmenés, ízületi fájdalom és szem mögötti fájdalom jelentkezhet. Az esetek körülbelül egy százalékában súlyos idegrendszeri szövődmények – például agyhártyagyulladás vagy bénulás – is kialakulhatnak.

A legsúlyosabb lefolyás elsősorban az időseket, a legyengült immunrendszerű embereket és a krónikus betegséggel élőket fenyegeti. A súlyos fertőzésből felépülők egy részénél tartós idegrendszeri károsodás, memóriazavar, krónikus fáradtság vagy izomremegés is visszamaradhat.

A szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság szúnyogriasztó használatával, hosszú ruházat viselésével és a szúnyogok legaktívabb időszakának elkerülésével csökkentse a fertőzés kockázatát.