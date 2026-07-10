Több amerikai államban is megnőtt a bénító betegséget terjesztő szúnyogok száma

Az Egyesült Államok délnyugati részén az egészségügyi tisztviselők fokozott készültségben vannak egy életveszélyes, szúnyogok által terjesztett betegség terjedése miatt.

Megnőtt a fertőző szúnyogok száma az Egyesült Államokban (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Megnőtt a fertőző szúnyogok száma az Egyesült Államokban

A kaliforniai Orange megye legalább 13 városában pozitív tesztet produkáltak a szúnyogok nyugat-nílusi vírusra. A megye legfrissebb megfigyelési adatai 38 pozitív szúnyogmintát mutatnak, a legtöbb, 15 minta Fullertonban található. Hét pozitív minta volt Buena Parkban, három Anaheimben, három Santa Anában és kettő Huntington Beachen. Brea, Costa Mesa, Cypress, Garden Grove, Newport Beach, Seal Beach, Stanton és Westminster egyaránt egy-egy pozitív mintát jelentett.

Ezenkívül Ventura megye jelentette az első vírusra pozitív szúnyogmintáit. Észak-Kaliforniában Yolo és Sacramento megyékben is találtak nyugat-nílusi vírust terjesztő szúnyogokat.

Fertőzött személyt idén eddig csak egyet jelentettek Kaliforniában. A szomszédos Arizonában azonban eddig 35 emberi esetet regisztráltak, amelyek közül 29 Maricopa megyében történt.

Több helyen is, köztük Orange megyében, a hatóságok megkezdték a szúnyogirtást, illetve folyamatosan figyelemmel követik a rovarok fertőzöttségét - írta a Daily Mail.