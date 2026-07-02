Ennyire szánalmasan még senki sem akart beszökni egy focimeccsre

Nem mindennapi mentőakcióra volt szükség a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik mexikói szurkolói zónájánál, miután egy nő fennakadt a kerítés tetején, miközben megpróbált bejutni a telt házas rendezvényre.

A mexikói szurkoló akadt fenn a kerítésen.

Fotó: LUIS BARRON / Middle East Images

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A mexikói válogatott szurkolója a Monterreyben található Fundidora Park 4 méter magas kerítésén próbált átmászni, mert a Mexikó–Ecuador nyolcaddöntő mérkőzés előtt már minden belépési pontot lezártak a maximális befogadóképesség elérése miatt.

A nő félúton beszorult a kerítésbe, és sem feljebb mászni, sem visszaereszkedni nem tudott. Többen megpróbáltak segíteni neki, de nem jártak sikerrel, ezért végül a mentőszolgálatot is riasztották.

A helyszínre egy teleszkópos darut vezényeltek, a tűzoltók pedig biztonsági hevederrel rögzítették a nőt, akit sérülés nélkül emeltek le a kerítés tetejéről.

Az egészségügyi vizsgálat után elhagyhatta a helyszínt – írta a Daily Mail.

A mérkőzésen Mexikó 2–0-ra legyőzte Ecuadort, így 40 év után ismét bejutott a legjobb 16 közé. A mexikói válogatott következő ellenfele Anglia lesz július 5-én, a mexikóvárosi Azteca Stadionban.