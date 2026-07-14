Rekordáron kelt el a T. rex-csontváz, a tudósok kongatják a vészharangokat

Egy különleges őslénylelet minden korábbi rekordot megdöntött egy aukción, miután több mint 50 millió dollárért talált új tulajdonosra. A T. rex-csontváz az egyik legnagyobb és legteljesebb példány, amelyet valaha felfedeztek, ám a tudósok szerint komoly veszélyt jelenthet, hogy a ritka fosszília most magángyűjteménybe került.

Egy T. rex csontváza kelt el rekordáron: 50 millió dollárt fizettek érte, a tudósok aggódnak

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A Gus névre keresztelt dinoszaurusz maradványai 67 millió évig rejtőztek a föld alatt az Egyesült Államokban, Dél-Dakota Hell Creek Formáció nevű területén. A leletet 2021-ben egy magáncég tárta fel, majd szakértők állították össze a teljes csontvázat.

A fosszília különlegessége, hogy mintegy 61 százalékban teljes állapotban maradt fenn. A lelet különösen értékes része a kivételesen jó állapotú koponya, amelyen még egy másik őslény harapásának nyomait is felfedezték.

A több mint 3,8 méter magasra szerelt csontváz egy természetrajzi múzeum egyik legfontosabb kiállítási darabja lehetett volna, azonban a Sotheby's aukcióján egy magántulajdonos vásárolta meg.

Aggódnak a kutatók a T. rex-aukció miatt

A rekordösszegű aukció komoly vitát váltott ki a paleontológusok körében. A Gerinces Paleontológiai Társaság szerint az ilyen jelentőségű fosszíliák nem egyszerű gyűjteményi tárgyak, hanem olyan tudományos értéket képviselő leletek, amelyek hosszú időn keresztül új felfedezések alapjául szolgálhatnak.

A szervezet hangsúlyozta, hogy számos fontos tudományos eredmény olyan fosszíliák vizsgálatából született, amelyeket évtizedekkel korábban fedeztek fel. Az új technológiák – például a nagy felbontású CT-vizsgálatok vagy a kémiai elemzések – ugyanis később is új információkat tárhatnak fel egy-egy dinoszaurusz életéről.

A szakértők szerint azonban egy magántulajdonban lévő őslény esetében nincs biztosíték arra, hogy a kutatók később hozzáférhetnek a lelethez.

Richard Butler, a Birminghami Egyetem paleontológusa szerint az eladás „nagyon aggasztó”, mert azok a fosszíliák, amelyek nem kerülnek hivatalos múzeumi vagy egyetemi gyűjteménybe, könnyen elveszhetnek a tudomány számára.