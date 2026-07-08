Tovább nőtt az áldozatok száma Kínában – háztetőkről várják a segítséget az áradások túlélői

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a szélsőséges időjárás hatalmas pusztításokat okozott Kínában. A tájfun miatt kialakult áradások és a kapcsolódó viharok következtében már legalább 17 ember meghalt, több százan megsérültek és tízezreket kellett kitelepíteni.

A Maysak tájfun nyomán számos település került víz alá

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A Maysak tájfun a hétvégén érte el Dél-Kínát, ahol megáradtak a folyók, több helyen gátak sérültek meg, és egész településeket öntött el a víz. A hivatalos adatok szerint Kuanghszi tartományban mintegy 60 ezer embert kellett elhagynia otthonát, miközben összesen legalább 90 ezer embert érintettek az áradások.

A Maysak tájfun több településen súlyos áradásokat okozott

A BBC-nek nyilatkozó helyiek szerint a víz rendkívül gyorsan emelkedett. Egy Renhe nevezetű faluban élő asszony elmondta, hogy hétfő hajnalra a víz már térdig ért, néhány órával később pedig teljesen elárasztotta a házak földszintjét.

A beszámolók szerint sok családnak még arra sem maradt ideje, hogy élelmiszert vigyen magával a meneküléskor. Több településen emberek rekedtek a háztetőkön, miközben a mentőalakulatok nehezen jutnak el hozzájuk a folyamatos esőzés miatt.

A kitelepítettek közül többen arról számoltak be, hogy a magasabban fekvő területeken is egyre fogynak az élelmiszerkészletek. Egy négy hónapos csecsemő több mint egy napja nem jutott tejhez, sok család pedig továbbra sem tud kapcsolatba lépni hozzátartozóival, mivel számos településen nincs áram-, internet- és mobiltelefon-szolgáltatás.

Tornádók is kialakultak Kína középső részén

A Maysak tájfun nemcsak áradásokat okozott. A hozzá kapcsolódó időjárási rendszer Kína középső részén, zivatarokat és több tornádót is kiváltott. A meteorológusok szerint a jelenséget az északról érkező hideg és a délről érkező meleg, nedves légtömegek találkozása okozta.

A BBC szerint Hszi Csin-ping teljes körű mentési és kárelhárítási munkálatokat rendelt el. Az államfő a sérültek ellátását, a kitelepítettek elhelyezését és a mentési munkálatok felgyorsítását sürgette.