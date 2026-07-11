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tájfun

Több százezer embert evakuáltak, így készül Kína az újabb óriási természeti csapásra

1 órája
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Egy hatalmas vihar, a Bavi tájfun, amelynek átmérője csaknem ezer kilométer, már pusztított Japánban, Tajvanon és a Fülöp-szigeteken, ahol legalább 17 ember meghalt. A tájfun most Kína felé tart, és emiatt rengeteg ember hagyja el az otthonát.
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tájfuntömeges evakuálásevakuálás

Több százezer embert kellett evakuálni Kelet-Kínában, miközben a Bavi tájfun a partvidék felé közeledik. Úgy, hogy ráadásul ez egy héten belül már a második erős tájfun, amely Kínát fenyegeti. A vihar legszélesebb pontján mintegy 1000 kilométer átmérőjű, vagyis nagyjából akkora területet fed le, mint Franciaország. A meteorológusok szerint vasárnap reggel érhet partot a 10 millió lakosú Vencsou  közelében.

tájfun, (260711) -- BEIJING, July 11, 2026 (Xinhua) -- Fishing boats take shelter from the typhoon at a port in Donghai Village of Wenling City, east China's Zhejiang Province, on July 11, 2026. Chinese authorities on Saturday intensified emergency response measures with Typhoon Bavi set to slam into the country's eastern coast, resulting in meteorological, water resources, transport and emergency management authorities issuing alerts and reinforcing flood-control efforts ahead of the expected landfall. The country's State Flood Control and Drought Relief Headquarters activated a Level-IV emergency response for flood and typhoon control in Shanghai, Jiangsu, Anhui and Jiangxi, all in east China, as well as southwest China's Sichuan Province, according to the Ministry of Emergency Management. (Xinhua/Xu Yu) (Photo by Xu Yu / Xinhua via AFP)
Pusztító tájfun közelít Kína felé - Fotó: XU YU / XINHUA

Újabb tájfun csap le Kínára, többszázezer embert kellett evakuálni 

A Bavi korábban végigsöpört Japán délnyugati szigetein, majd Tajvan északi részét súrolva heves esőzéseket okozott. A Fülöp-szigeteken a vihar miatt kialakult földcsuszamlások legalább 17 ember életét követelték. Bár a tájfun időközben az 1-es kategóriába gyengült, a hatóságok szerint továbbra is komoly veszélyt jelent, mivel rendkívül nagy mennyiségű csapadékot szállít.

A kínai hatóságok arra figyelmeztettek, hogy Csöcsiang és Fucsien tartomány egyes részein rendkívül heves esőzés várható, ezért elővigyázatosságból tömeges kitelepítéseket rendeltek el

 - írjaa BBC hozzátéve, hogy habár aBavi eredetileg szuper tájfunként alakult ki, és hétfőn még 290 kilométer/órás széllökésekkel csapott le Guamra és az Északi-Mariana-szigetekre. Később ugyan gyengült, de Japánban így is több ezren maradtak áram nélkül, legalább öten megsérültek.

(260711) -- BEIJING, July 11, 2026 (Xinhua) -- Construction workers come to a shelter at Shanyang Town in Jinshan District of east China's Shanghai, on July 11, 2026. Chinese authorities on Saturday intensified emergency response measures with Typhoon Bavi set to slam into the country's eastern coast, resulting in meteorological, water resources, transport and emergency management authorities issuing alerts and reinforcing flood-control efforts ahead of the expected landfall. The country's State Flood Control and Drought Relief Headquarters activated a Level-IV emergency response for flood and typhoon control in Shanghai, Jiangsu, Anhui and Jiangxi, all in east China, as well as southwest China's Sichuan Province, according to the Ministry of Emergency Management. (Xinhua/Liu Ying) (Photo by Liu Ying / Xinhua via AFP)
Kínai emberek százezrei hagyják el otthonaikat - Fotó: LIU YING / XINHUA

Tajvanon ugyan nem ért közvetlenül partot, de az özönvízszerű esőzések miatt több ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek. Az országban akár egy méter csapadék is hullhat.A térségben több tucat repülőjáratot töröltek, számos iskola bezárt, a lakosok pedig megrohamozták az üzleteket, hogy feltöltsék készleteiket.

Kína déli része eközben még mindig az előző, Maysak tájfun pusztításának következményeivel küzd. A vihar legalább 39 ember halálát okozta, hatalmas mezőgazdasági károkat hagyott maga után, és két ritka tornádót is kialakított Hupej tartományban.

 

 

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