Több százezer embert evakuáltak, így készül Kína az újabb óriási természeti csapásra

Több százezer embert kellett evakuálni Kelet-Kínában, miközben a Bavi tájfun a partvidék felé közeledik. Úgy, hogy ráadásul ez egy héten belül már a második erős tájfun, amely Kínát fenyegeti. A vihar legszélesebb pontján mintegy 1000 kilométer átmérőjű, vagyis nagyjából akkora területet fed le, mint Franciaország. A meteorológusok szerint vasárnap reggel érhet partot a 10 millió lakosú Vencsou közelében.

Pusztító tájfun közelít Kína felé - Fotó: XU YU / XINHUA

Újabb tájfun csap le Kínára, többszázezer embert kellett evakuálni

A Bavi korábban végigsöpört Japán délnyugati szigetein, majd Tajvan északi részét súrolva heves esőzéseket okozott. A Fülöp-szigeteken a vihar miatt kialakult földcsuszamlások legalább 17 ember életét követelték. Bár a tájfun időközben az 1-es kategóriába gyengült, a hatóságok szerint továbbra is komoly veszélyt jelent, mivel rendkívül nagy mennyiségű csapadékot szállít.

A kínai hatóságok arra figyelmeztettek, hogy Csöcsiang és Fucsien tartomány egyes részein rendkívül heves esőzés várható, ezért elővigyázatosságból tömeges kitelepítéseket rendeltek el

- írjaa BBC hozzátéve, hogy habár aBavi eredetileg szuper tájfunként alakult ki, és hétfőn még 290 kilométer/órás széllökésekkel csapott le Guamra és az Északi-Mariana-szigetekre. Később ugyan gyengült, de Japánban így is több ezren maradtak áram nélkül, legalább öten megsérültek.

Kínai emberek százezrei hagyják el otthonaikat - Fotó: LIU YING / XINHUA

Tajvanon ugyan nem ért közvetlenül partot, de az özönvízszerű esőzések miatt több ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek. Az országban akár egy méter csapadék is hullhat.A térségben több tucat repülőjáratot töröltek, számos iskola bezárt, a lakosok pedig megrohamozták az üzleteket, hogy feltöltsék készleteiket.