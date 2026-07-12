Újabb pusztító tájfun érte el Kínát, közel kétmillió embert telepítettek ki – videó

Alig egy héttel az előző nagy vihar után újabb rendkívüli időjárási helyzet alakult ki Kelet-Ázsiában. A tájfun miatt Kínában közel kétmillió embert telepítettek ki. A várható heves esőzések miatt több száz repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és számos térségben rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be.
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a Maysak tájfun alig egy hete súlyos pusztítást végzett Dél-Kínában, ahol megáradtak a folyók, több helyen gátak sérültek meg, és egész települések kerültek víz alá. Most újabb jelentős trópusi vihar sújtja Kínát: a Bavi tájfun a keleti partvidéken ért földet. A hatóságok a heves esőzések és az árvízveszély miatt tömeges kitelepítéseket rendeltek el, valamint több más óvintézkedést is bevezettek.
A Bavi tájfun továbbra is veszélyt jelent Kelet-Kínában
A vihar szombat este először Taizhou térségében ért partot, majd néhány órával később Wenzhou közelében ismét szárazföldre lépett. Bár időközben erős trópusi viharrá gyengült, továbbra is jelentős csapadékot szállít, ezért a meteorológiai szolgálatok rendkívül heves esőzésekre figyelmeztettek Zhejiang és Fujian tartomány egyes részein – számolt be róla a BBC.
A tájfun miatt Zhejiang tartományban több mint 1,7 millió embert telepítettek ki, a szomszédos tartományokban pedig több ezer lakost evakuáltak. Pekingben pedig elrendelték mintegy 100 ezer ember elővigyázatossági kitelepítését.
@chinaminutes Late on July 11, Typhoon Bavi made landfall in eastern China’s Zhejiang Province, bringing powerful winds, torrential rain and flooding across the region. Nearly two million people were evacuated before the storm, while roads were submerged, trees toppled and transport services were disrupted in parts of Zhejiang, Shanghai and Fujian. Bavi is the second typhoon to strike China in just 10 days. It comes as the country is still recovering from Typhoon Maysak, which triggered devastating floods across southern China. Now, the focus of the severe weather has shifted east, with emergency crews responding to a new wave of flooding and storm damage. #typhoon#china#breakingnews#severeweather#anotherone♬ original sound - China Minutes
A hatóságok felfüggesztették a tanítást, a munkavégzést és a szabadtéri programokat Zhejiang tartományban. Emellett mintegy 400 repülőjáratot töröltek, valamint számos vasúti közlekedést is leállítottak vagy korlátoztak.
A Bavi tájfun korábban Guamot és az Északi-Mariana-szigeteket is elérte, majd Japán délnyugati szigetein haladt át. A Sakishima-szigeteken legalább öten megsérültek, több ezer háztartás maradt áram nélkül. Tajvanon ugyan nem ért közvetlenül partot, de a heves esőzések miatt több ezer embert kellett kitelepíteni, és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek.
Kína déli részein továbbra is tartanak az előző héten pusztító Maysak tájfun következményei is. A korábbi vihar legalább 39 halálos áldozatot követelt, jelentős mezőgazdasági károkat okozott, valamint két tornádó kialakulását is előidézte Hubei tartományban.
@carlitos_wheel 🌪️ ÚLTIMA HORA | CHINA EN ALERTA POR EL TIFÓN BAVI 🇨🇳 El poderoso tifón Bavi ya tocó tierra en el este de China, provocando lluvias torrenciales, vientos destructivos y el despliegue de un enorme operativo de emergencia. 📍 Las autoridades evacuaron a cerca de 2 millones de personas para protegerlas del impacto del fenómeno. También se han cancelado vuelos, suspendido servicios ferroviarios y cerrado escuelas en varias provincias mientras continúan las labores de prevención y respuesta. (Reuters) Las autoridades mantienen la alerta por posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, mientras equipos de rescate permanecen desplegados en las zonas más afectadas. (AP News) 🙏 Nuestra solidaridad con todas las familias afectadas. Esperamos que este fenómeno deje el menor daño posible y que todos permanezcan a salvo. 💬 ¿Crees que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más intensos? Los leo en los comentarios. #China#TifónBavi#ÚltimaHora#Asia#ClimaExtremo♬ sonido original - Carlitos_wheel
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A tájfun miatt Zhejiang tartományban több mint 1,7 millió embert telepítettek ki, a szomszédos tartományokban pedig több ezer lakost evakuáltak. Pekingben pedig elrendelték mintegy 100 ezer ember elővigyázatossági kitelepítését.