Hatalmas tájfun halad Kína felé - több mint 17 000 embert evakuáltak

Egy erős tájfun tart Kína keleti partvidéke felé. Az országot a héten viharok sorozata sújtotta, amely eddig 50 ember életét követelte.

Teljes felkészültségben van a tájfun miatt Kína és Tajvan. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay/pexels

Teljes felkészültségben van a tájfun miatt Kína és Tajvan

A Bavi tájfun, amelynek maximális tartós szélsebessége eléri a 155 km/h-t, először Tajvan északi részén várható, heves esőzéseket hozva a 23 millió lakosú szigetre helyi idő szerint péntek estétől szombatig.

Pénteken Tajpejben, a sziget fővárosában zárva voltak az iskolák, és a halászhajókat szorosan egymáshoz kötötték ki Észak-Tajvan kikötőiben. Számos Japánba, Hongkongba és más célállomásokra tartó járatot töröltek szombatig.

A tájfun jelenlegi északnyugati pályája néhány távoli japán sziget felett haladna el, mielőtt szombaton elhaladna Tajvan északi részén. Az előrejelzések szerint szombat este éri el Kínát Sanghajtól délre, Fujian és Zhejiang tartományok határának közelében.

Több mint 17 000 embert evakuáltak Zhejiangban, és 170 000 mentőalakulatot helyeztek készenlétbe. Fujian tartományban felfüggesztettek néhány kompjáratot az erős szél és a viharos tenger miatt, és a halászhajókat is visszahívták a kikötőkbe.

A Bavi a hét elején még szupertájfunként, hozott erős szelet Saipanra és más amerikai területekre a Csendes-óceánon, azóta meggyengült.

Dél-Kínában a hatóságok csütörtökön bejelentették, hogy 39 ember halt meg a Majsak trópusi vihar okozta áradásokban, amely napokig rekord mennyiségű esőzésekkel sújtotta a Guangxi régió egyes részeit. További 11 ember halt meg Közép-Kínában, amikor hétfő este heves zivatarok és tornádók pusztítottak Hubei tartományban. Emellett kedden egy földcsuszamlás 21 erdészeti munkás halálát okozta Nyugat-Kína Kanszu tartományában, egy olyan katasztrófában, amely nem a viharhoz kapcsolódott - írta az AP News.