Két turista 45 ezer euróval teli luxustáskát talált Horvátországban, eljárás indult ellenük

A két turista a horvátországi Mali Lošinj szigetén talált rá egy Louis Vuitton márkájú luxustáskára. A talált pénz összege 45 ezer euró volt, a táskában emellett a tulajdonos személyes tárgyai, köztük egy pénztárca és gyermekei személyes tárgyai is megtalálhatók voltak – számolt be róla a Focus.

A talált pénz miatt két cseh turista ellen indult eljárás (képünk illusztráció)

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A turistákat egy rendőrségi ellenőrzés során igazoltatták. A hatóságok ekkor megállapították, hogy a megtalált táskában eredetileg lévő 45 ezer euróból 6100 euró hiányzik, emellett a két turistánál lévő másik pénztárcákban további 300 eurót találtak.

Mi történt a hiányzó pénzzel?

A két cseh állampolgár azt állította, hogy a táskát séta közben véletlenül találták meg, ugyanakkor tagadták, hogy a hiányzó pénzt elvették volna. Elmondásuk szerint technikusként dolgoznak, és havi jövedelmük fejenként körülbelül 2000 euró.

A horvát hatóságok ennek ellenére sikkasztás gyanúja miatt indítottak ellenük eljárást. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte őket arra hivatkozva, hogy külföldi állampolgárként fennáll a szökés veszélye.

A bíróság később úgy döntött, hogy a két gyanúsított fejenként 3200 euró, összesen 6400 euró óvadék megfizetésével elhagyhatja Horvátországot. Az óvadék összege meghaladja azt a pénzmennyiséget, amely a hatóságok szerint továbbra is hiányzik a megtalált táskából.

A horvát sajtó szerint az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.