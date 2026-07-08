Hiába járt orvostól orvosig, végül életmentő műtétre volt szüksége a 25 éves férfinak

A 25 éves Owen Williams szerint hónapokon keresztül elviselhetetlen fájdalmakkal küzdött, mégsem sikerült időben kideríteni panaszai valódi okát. A Warwickshire megyében élő férfi azt állítja, hogy február óta többször is felkereste az orvosokat, járt a sürgősségi osztályon, a sebészeti ambulancián, sőt mentők is vizsgálták, de senki sem diagnosztizálta a tályogot, ami a súlyos problémáját okozta – olvasható a Mirror hasábjain.

A kezeletlen tályog kifakadt, a férfit sürgősségi műtéttel mentették meg.

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„A tályog egyszerűen felrobbant” – hónapokig nem ismerték fel a fiatal férfi súlyos betegségét

Elmondása szerint június elejére az állapota drasztikusan romlott. Már ülni sem tudott rendesen, a mosdó használata is komoly fájdalmakkal járt, napokig pedig az ágyat sem tudta elhagyni.

A fordulat akkor következett be, amikor a később nagyméretű tályogként azonosított elváltozás kifakadt. Édesapja azonnal a George Eliot Kórházba vitte, ahol felvették az osztályra, majd másnap altatásban megműtötték.

A férfi szerint az orvosok egy nagy kiterjedésű tályogot távolítottak el. A műtét sikeres volt, ám a seb szándékosan nyitva maradt, hogy tovább tudjon ürülni. Emiatt rendszeresen kötözésre jár, ami saját elmondása szerint rendkívül fájdalmas.

Mivel egyéni vállalkozóként dolgozik, jelenleg semmilyen táppénzre nem jogosult, ezért a hosszú felépülés komoly anyagi nehézségeket is okoz számára. Attól is tart, hogy elveszítheti azt a teljes munkaidős álláslehetőséget, amelyre korábban készült – írta a lap.

A fiatal férfi úgy érzi, hogy mindez elkerülhető lett volna: állítása szerint a hónapok során többféle diagnózist is felvetettek nála, köztük aranyeret, végbélrepedést és gyulladásos bélbetegséget, a tályogra azonban csak akkor derült fény, amikor már sürgős műtétre volt szükség. Az orvosok további vizsgálatokkal követik nyomon az állapotát, mivel nem zárható ki, hogy a jövőben újabb beavatkozásra is szüksége lesz.