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támadás

Fényes nappal bántalmaztak szexuálisan egy nőt egy népszerű brit parkban

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Rendőrségi nyomozás indult, miután szexuális erőszak áldozata lett egy nő egy nyugat-angliai parkban fényes nappal. A támadás miatt a hatóságok kamerafelvételeket vizsgálnak, és olyan szemtanúkat keresnek, akik segíthetnek az ügy felderítésében.
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Fényes nappal történt brutális támadás az Egyesült Királyságban, a West Midlands régióban található Sandwell Valley Country Parkban hétfő délelőtt.

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Szexuális erőszak áldozata lett egy nő a népszerű parkban, a támadás után kórházba vitték - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A rendőrök körülbelül délelőtt 10 óra 15 perckor találták meg a sérült nőt. Miután elmondta, hogy megerőszakolták, kórházba vitték kivizsgálásra, ahonnan később elengedték. Az eset után speciálisan képzett rendőrök támogatják.

A West Midlands-i rendőrség szemtanúkat keres, arra kérte a lakosságot, hogy jelentkezzen, aki bármilyen információval rendelkezik a történtekről, minden apró részlet fontos lehet az ügy tisztázásában – írja a Daily Star.

A rendőrség közölte, hogy már vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, elemzik a helyszínen gyűjtött bizonyítékokat, és beszélnek olyan emberekkel is, akik fontos információkkal rendelkezhetnek.

A hatóságok szerint a park hétfő délelőtt valószínűleg forgalmas volt a jó idő miatt.

A környéken járőrözést is végeznek, és a rendőrök ismét felkeresik a parkot, hogy további tanúkat találjanak. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

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