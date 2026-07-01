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támadás

Politikusokat vehettek célba a gyújtóbombával Görögországban, öt ember megsérült

17 perce
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Gyújtóbombát aktiváltak Görögországban szerda hajnalban. A támadásban feltehetően a görög kormányzó konzervatív Új Demokrácia párt tagjainak otthonait vették célba, öt ember megsebesült.
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támadásGörögországgyújtóbomba

Gyújtóbomba-támadásban sérült meg öt ember Thesszaloniki városában szerda hajnalban. A támadásban autókat és motorkerékpárokat gyújtottak fel, az egyik autó állítólag a kormányzó Új Demokrácia párt parlamenti jelöltjének tulajdonában volt – írja a SkyNews.

Gyújtóbomba-támadásban sérült meg öt ember Thesszaloniki városában szerda hajnalban.
Gyújtóbomba-támadásban sérült meg öt ember Thesszaloniki városában szerda hajnalban. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A támadásban feltehetően a görög kormányzó konzervatív Új Demokrácia párt tagjainak otthonait vették célba.

A rendőrség közlése szerint három támadás történt sorozatban, mind az öt ember a harmadik támadásban sérült meg.

Az egyik autó állítólag az Új Demokrácia párt egyik parlamenti jelöltjének tulajdonában volt. A jelöltet és édesanyját égési sérülésekkel szállították kórházba.

A lakóházban további három embert füstmérgezés miatt szállítottak kórházba.

A rendőrség vizsgálja a támadás körülményeit.

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