Politikusokat vehettek célba a gyújtóbombával Görögországban, öt ember megsérült

Gyújtóbomba-támadásban sérült meg öt ember Thesszaloniki városában szerda hajnalban. A támadásban autókat és motorkerékpárokat gyújtottak fel, az egyik autó állítólag a kormányzó Új Demokrácia párt parlamenti jelöltjének tulajdonában volt – írja a SkyNews.
A támadásban feltehetően a görög kormányzó konzervatív Új Demokrácia párt tagjainak otthonait vették célba.
A rendőrség közlése szerint három támadás történt sorozatban, mind az öt ember a harmadik támadásban sérült meg.
Az egyik autó állítólag az Új Demokrácia párt egyik parlamenti jelöltjének tulajdonában volt. A jelöltet és édesanyját égési sérülésekkel szállították kórházba.
A lakóházban további három embert füstmérgezés miatt szállítottak kórházba.
A rendőrség vizsgálja a támadás körülményeit.
Iskolai támadás után betiltottak egy népszerű videojátékot a Fülöp-szigeteken
Három diák meghalt, húszan pedig megsérültek egy középiskolában történt fegyveres támadásban a Fülöp-szigeteken. Az iskolai lövöldözés után a hatóságok ideiglenesen blokkolták a Gorebox nevű videojátékot, miközben vizsgálják, hogy az online tartalmak szerepet játszhattak-e a tragédiában.
Gázolás vetett véget a horrorisztikus menekülésnek
Brutális támadás torkollott tragédiába a kaliforniai Westminsterben, ahol egy férfi machetés elkövetők elől menekülve az utcára rohant. A szerencsétlen áldozat életét végül egy kettős gázolás követelte, miután az úttesten hirtelen két egymást követő autó is elütötte. A helyi rendőrség közölte, hogy mindkét gázoló azonnal elmenekült a helyszínről, így a kiérkező mentőegységek már csak a férfi halálának tényét tudták megállapítani.