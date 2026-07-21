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késelés

Megkéselte a tanárnőjét egy diák az osztályteremben, felmentették a gyilkossági kísérlet vádja alól

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Ítélet született annak a 16 éves diáknak az ügyében, aki februárban késsel támadt történelemtanárára egy walesi középiskolában. A bíróság nem találta bűnösnek gyilkossági kísérletben, de egy másik súlyos bűncselekmény miatt elítélte.
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A tanár elleni támadás még február 5-én történt a walesi Pembrokeshire megyében található Milford Haven Comprehensive School nevű középiskolában.

Férfi késsel a kezében, Férfikésselakezében, támadás
A támadásban a tanárnő a fején, a kezén és a hátán is megsérült - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A fiú azzal az ürüggyel hívta félre a történelemtanárát, Vicki Williamst, hogy nézze át a feladatát.

Amikor kettesben maradtak az üres tanteremben, becsukta az ajtót, elővett egy konyhakést a táskájából, és rátámadt.

A tanár a támadás során a fején, a kezén és a hátán is megsérült. A bíróságon azt mondta, azt hitte, meg fog halni. Segélykiáltásaira egy kollégája sietett a segítségére, miközben a diák elmenekült az iskolából. A rendőrök később a nagymamája otthonában fogták el.

A fiú korábban elismerte, hogy kést vitt be az iskolába, de azt állította, nem akarta megölni a tanárát. Vallomása szerint a pedagógus észrevette a fegyvert, megpróbálta elvenni tőle, a sérülések pedig dulakodás közben keletkeztek.

Azt is mondta, azért vitte magával a kést, mert a barátaival azt játszották, hogy különböző háztartási tárgyakat csempésznek be az iskolába.

Az ügyészség szerint a támadás előre kitervelt volt, a diák szándékosan választotta ki az egyedül tartózkodó tanárnőt. Az esküdtszék azonban felmentette a gyilkossági kísérlet vádja alól, ugyanakkor bűnösnek találta súlyos testi sértés okozásában és jogellenes sebesítésben – írja a Daily Mail.

A 16 éves fiú büntetését szeptember 3-án szabja ki a Swansea Koronabíróság.

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