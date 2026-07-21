Lángba borította az ICE épületének bejáratát egy volt katona New Yorkban - videó

Légfegyverekkel, késekkel és bozótvágóval fegyverezte fel magát az a férfi, aki hétfőn gyúlékony anyaggal okozott kisebb robbanást New York belvárosában a szövetségi bevándorlási hatóság épületénél – közölték a hatóságok a támadásról szóló délutáni sajtójátékoztatón.

Több fegyvere is volt a férfinak, aki támadást hajtott végre a bevándorlási hatóság New York-i épületénél (a kép illusztráció).

Fotó: AFP

Lángra lobbantotta a bejáratot

James Bernacle, a Szövetségi Nyomozó Iroda helyi vezető tisztségviselője elmondta, hogy

a 43 éves Andrew Barnaca-t a helyszínen őrizetbe vették, a férfi a reggeli támadás idején a Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement ICE) ellenes feliratokat viselt öltözékén.

A hatósági illetékes megfogalmazása szerint egy „kormányellenes, Amerika-ellenes” személyről van szó, aki a Manhattan déli részén fekvő szövetségi épülethez a hétfő kora reggel órákban érkezett. A nyomozás megállapítása a szerint Barnaca korábban az amerikai hadsereg kötelékében szolgált Patriot rakétarendszerek műszaki személyzetének tagjaként.

Ketten megsérültek

Az esetről megjelent felvételek szerint

a férfi gyúlékony anyagot locsolt szét az épület bejáratának közelében, majd azt lángra lobbantotta.

A hatóságok közölték, hogy az épületnél dolgozó biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy utcán tartózkodó civil könnyebben megsebesült.

Zohran Mamdani, New York polgármestere a történteket „nyugtalanítónak” nevezte, és üdvözölte, hogy senki nem sebesült meg súlyosan, valamint, hogy a gyanúsított őrizetben van. Közölte: a polgármesteri hivatal együttműködik a szövetségi hatóságokkal.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója a közösségi médiában megjelent bejegyzésében közölte, hogy az incidens körülményeit a hatóság terrorellenes csoportja vizsgálja.