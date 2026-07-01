Sokkoló videó: késekkel támadt a rendőrökre az őrjöngő férfi

Késsel támadt a rendőrökre egy férfi Los Angelesben. A 40 éves férfi paranoid skizofrén rohamot kapott, és késsel fenyegetőzött, amit a hatóságok felé dobott. A támadás lövöldözésig fajult – írja a New York Post.

Brutális támadás: kést dobott a rendőrökre egy férfi, lövöldözés lett a vége (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az őrjöngő férfi anyja hívta a rendőrséget, miután fia ön- és közveszélyessé vált. A nő szerint fia betört rokonai házába, ahol őrjöngött és rongált.

A rendőrök röviddel később a helyszínre értek, ahol először a család egyik tagjával beszéltek. Ekkor a férfi hirtelen kilépett a házból két késsel és egy grillsütő villával a kezében. A rendőrök többször felszólították, hogy dobja el a fegyvereket, azonban a férfi az egyik kést a rendőrök felé hajította, majd megindult feléjük.

Man Armed With Two Knives and Grilling Fork Shot by LAPD Officers After Assault



LOS ANGELES, Calif. — A man armed with two knives and a grilling fork was shot by Los Angeles Police Department officers after allegedly refusing repeated commands to disarm during an assault… pic.twitter.com/APj1NTLdDN — Police Incidents (@PoliceIncident) July 1, 2026

A rendőrök ekkor lövéseket adtak le rá. A férfi a földre esett, de még ezután is megpróbált felállni, miközben továbbra is nála voltak a fegyverek. A férfi ezután a második kést is eldobta a rendőrök felé, majd összeesett. A rendőrség szerint összesen kilenc lövés dördült el az akció során.

A sérült férfit a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. Később őrizetbe vették, rendőrök elleni fegyveres támadással vádolják.