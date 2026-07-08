Késes támadás történt egy német középiskolában, többen megsérültek

Többen megsérültek egy középiskolában történt támadás során a dél németországi Bajorországban szerdán. A rendőrség közlése szerint a feltételezett elkövetőt elfogták, a sérültek számát és állapotát még vizsgálják.
Támadás egy német középiskolában
Az incidens a München közelében fekvő Schongau városának Welfen Gimnáziumában történt. A riasztást helyi idő szerint 12:50 körül adták le, amikor még tanítás folyt az iskolában.
A helyszínre több mint 15 rendőrautót vezényeltek, a hatóságok pedig lezárták a környéket és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el az iskola környékét.
A bajor közszolgálati BR értesülései szerint felmerült egy esetleges iskolai lövöldözés gyanúja is, ezért a rendőrség minden lehetőséget vizsgál.
A kereséshez egy rendőrségi helikoptert is bevetettek.
A német sajtó információi szerint több sérült szúrt sebeket szenvedett, egyelőre azonban nem tudni, hogy diákok vagy tanárok vannak-e közöttük.
A BILD című lapnak a rendőrség egyik szóvivője azt mondta:
Nem tudjuk kizárni egy iskolai lövöldözés lehetőségét.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.
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