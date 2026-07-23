5 katona meghalt és többen is megsérültek egy thaiföldi támadásban

A thaiföldi hatóságok csütörtökön bejelentették, hogy keresik azokat, akik felelősek az ország nehéz helyzetben lévő déli régiójában történt támadásért, amelyben öt katona meghalt és több civil megsebesült.

Hajtóvadászat indult a támadás felelőseinek megtalálására. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Hajtóvadászat indult a támadás felelőseinek megtalálására

A regionális Belbiztonsági Műveleti Parancsnokság szerint körülbelül 10 támadó tüzet nyitott és csőbombákat dobott katonákra szerda este egy lakóövezet közelében lévő biztonsági ellenőrzőponton Narathiwat tartományban, mielőtt elmenekültek volna. A támadás során hat civil sérült meg, köztük egy 10 éves fiú, akit stabil állapotban ápolnak kórházban.

A hatóságok által közzétett fotók egy, a támadókként azonosított csoportot mutatnak, akik fekete ruhában és kalapban ültek egy fekete pickup platóján. A biztonsági tisztviselők szerint a teherautót később felgyújtva és elhagyatva találták meg, körülbelül 21 kilométerre a helyszíntől.

A támadók három AK-47-es puskát, három golyóálló mellényt és három mobiltelefont loptak el a katonáktól, akik az ország félkatonai Ranger erőinek tagjai voltak, amelyek a hadsereg kisegítő szolgálataként működnek, és általában határ menti területeken állomásoznak.

A Belbiztonsági Műveleti Parancsnokság 4. régiója egy Facebook-bejegyzésben ígéretet tett arra, hogy felgyorsítja a nyomozást, és minden tőle telhetőt megtesz az elkövetők felkutatására. Anutin Charnvirakul miniszterelnök elítélte a támadást, mondván, hogy egyértelműen kormánytisztviselők megölésére irányuló terrortámadásról van szó, amely komoly fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra - írta az AP News.