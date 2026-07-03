Szexuálisan bántalmazta a 13 éves diákját a fiatal tanárnő, 33 év börtönt kapott

A tanárnő, a 30 éves Adriana Rullan ellen egy texasi esküdtszék mondta ki a bűnösséget egy 14 év alatti gyermek folyamatos szexuális bántalmazása miatt.

Hosszú időre börtönbe kerül a volt tanárnő

Fotó: Twitter

A bíróság 33 év szabadságvesztésre ítélte, emellett egy gyermek sérelmére elkövetett szeméremsértésért 10 év, valamint pedagógus és diák közötti tiltott kapcsolat miatt további 13 év börtönbüntetést is kiszabott rá. A büntetéseket egyidejűleg kell letöltenie, továbbá 20 ezer dollár pénzbírságot is fizetnie kell.

Texas Teacher Sentenced to 33 Years After Jury Convicts Her of Sexually Abusing 13-Year-Old Student https://t.co/N3Mmxkz7fW — People (@people) July 2, 2026

Az ítélet egy kétnapos tárgyalás után született meg. Az ügyészség hat tanút hallgatott meg, és több tucat bizonyítékot mutatott be, köztük üzenetváltásokat, fényképeket és videófelvételeket.

Az ítélethirdetés során a diák, – aki a bántalmazások idején 13 éves volt – arról beszélt, hogy a történtek súlyosan befolyásolták az életét. Elmondása szerint elveszítette a barátait, megrendült az önbizalma, és komoly lelki nehézségekkel kellett megküzdenie.

A fiú édesanyja a bíróságon azt mondta, hogy fia depresszióval és szorongással küzdött a történtek után, a családjuk életére pedig komoly terhet rótt az eset. Úgy fogalmazott, hogy a vádlott manipulálta a gyereket, és nem szabadna többé kiskorúak közelébe kerülnie – írja a New York Post.

Adriana Mariel Rullan, a former teacher at Gonzalez Middle School in Texas, was arrested on December 20, 2023, on charges such as sexual abuse of a child, improper relationship with a student, and indecency with a child.https://t.co/vZFb9myWc8 — WHERE IS THE BUZZ (@whereisthebuzz) December 21, 2023

A nyomozás 2023 novemberében indult, miután a fiú szülei értesítették a laredói iskolai rendőrséget egy tanár és egy diák közötti feltételezett nem megfelelő kapcsolatról. A hatóságok a sértett mobiltelefonjának igazságügyi vizsgálata során olyan elektronikus üzeneteket találtak, amelyek az ügyészség szerint alátámasztották a vádat.

Adriana Rullant 2023 decemberében vették őrizetbe. A büntetőeljárás során valamennyi vádpontban ártatlannak vallotta magát. Egyelőre nem tudni, hogy fellebbez-e az ítélet ellen.

Két diákjával is szexelt egy tanárnő, az egyiküktől teherbe esett

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