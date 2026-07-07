Meztelen fotókkal bombázta 14 éves diákját a tanárnő

Két év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy indianai helyettesítő tanárnőt, aki a vád szerint meztelen fotókat küldött egy 14 éves középiskolás diáknak, és online kapcsolatot épített ki vele – írta meg a New York Post.
Két évre rács mögé kerül a diáknak fotókat küldő tanárnő
A bíróság Cassidy Cartert azután ítélte el, hogy bűnösnek vallotta magát két rendbeli, közepes testi sérülést okozó bántalmazás vádjában. A kiszabott büntetésből két napot beszámítottak az előzetes fogva tartás miatt.
A 21 éves nő ellen eredetileg kiskorú elcsábítása miatt emeltek vádat. Az ügyészség azonban később módosította a vádpontokat. A Dearborn megyei ügyész szerint erre azért került sor, mert
a sértett időközben elköltözött a környékről, és nem kívánt részt venni a büntetőeljárásban.
Cassidy Carter a South Dearborn Community School Corporation helyettesítő tanáraként dolgozott, amikor kapcsolatba került a 14 éves fiúval.
A bírósági dokumentumok szerint a diák 2023 decemberében számolt be a történtekről az iskolarendőrnek, aki értesítette az iskola igazgatóját.
A fiú elmondása szerint a Snapchat közösségi alkalmazáson keresztül ismerkedtek meg.
A hatóságok szerint a tanárnő rendszeresen, gyakran késő este küldött magáról meztelen fényképeket a fiúnak, többek között minden zuhanyzás után.
A nyomozás során az is kiderült, hogy a nő azt állította a diáknak, hogy szerelmes belé.
Az ügyészek szerint a nyomozók Carter mobiltelefonján megtalálták a meztelen fotókat, valamint az üzenetváltásokat is, amelyek alátámasztották a vádakat. Az ezek alapján indított büntetőeljárás végül bűnös beismeréssel és két év letöltendő szabadságvesztéssel zárult.