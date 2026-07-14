Tűz ütött ki egy tankhajó fedélzetén: a legénység kezdte meg a lángok oltását

A Stolt Magnesium vegyianyag-szállító tankhajó fedélzeten tűz ütött ki kedden az Arab-tengeren, Omán partjainál, miután felrobbant egy egyelőre azonosítatlan külső eszköz. A hajó üzemeltetőjének, a Stolt Tankers-nek a közleménye szerint a hajó legénysége kezdte meg a lángok oltását.

Tűz ütött ki a tankhajó fedélzetén (Képünk illusztráció) Fotó: JOSE ISAAC BULA / ANADOLU

Tűz ütött ki a tankhajó fedélzetén

Az incidens helyi idő szerint 0:40-kor történt, és tüzet okozott a hajó gépházában. A közlemény szerint a hajó egész legénysége biztonságban van, ők kezdték meg elsőként a tűz oltását.

Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Szolgálata (UKMTO) szintén egy incidensről számolt be Omán Kalhát kikötőjétől több mint 60 kilométerre északkeletre, amely megegyezik a Stolt Magnesium szállítási adataiban szereplő helyével.

Nem ez volt az egyedüli eset a régióban. Az Egyesült Arab Emírségek nyersolajszállító tartályhajóit, a VLCC Mombasa B-t és az Al Bahyah-t iráni cirkálórakéták találták el, miközben Hormuzi-szoroson haladtak át, ami jelentős károkat okozott a hajókban, és a legénység egyik tagjának halálához vezetett - írta a Reuters.