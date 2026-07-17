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tankhajó

Kalózok téríthettek el egy tankhajót Jemen partjainál

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Vészjelzést adott le egy vegyianyag-szállító hajó az Ádeni-öbölben A hatóságok szerint az Asana tankhajót kalózok téríthették el.
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tankhajótámadásjemen

Felfegyverzett támadók rohanták le pénteken az Asana vegyianyag-szállító tankhajót az Ádeni-öbölben, Jemen déli partjainál. A feltételezések szerint a hajót eltérítették. Jelentések alapján az incidens mögött nem a jemeni húthi milícia, hanem szomáliai kalózok állhatnak.

Kalózok téríthettek el egy tankhajót az Ádeni-öbölben
Kalózok téríthettek el egy tankhajót az Ádeni-öbölben. (Képünk illusztráció) Fotó: JOSE ISAAC BULA / ANADOLU

Kalózok téríthettek el egy tankhajót az Ádeni-öbölben

A hajókövetési adatok szerint a kis tanker, amelynek nem volt megerősített zászlója, a szomáliai Boosaaso kikötőt jelölte meg következő úti célként.

Az Európai Unió Aspides haditengerészeti missziója erőfeszítéseket tett az Asana megsegítésére és a történtek körülményeinek felderítésére. A tisztviselők szerint egy dél-koreai hadihajó tartózkodott a környéken.

A támadók számára, a partraszállás körülményeire, valamint a hajó és a legénység állapotára vonatkozó részletek továbbra sem tisztázottak

- közölte a brit Vanguard tengeri kockázatkezelő csoport.

A hajó helyi idő szerint pénteken 6:20 körül vészjelzést adott le, az incidens idején nem volt fegyveres biztonsági csapata. Az Ambrey brit tengerészeti biztonsági csoport gyanítja, hogy a támadókat egy kalózcsoport tagjai lehetnek, annak ellenére, hogy Irán arra kérte a jemeni húthikat, hogy álljanak készen a vörös-tengeri olajútvonal lezárására - írta a Reuters.

 

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