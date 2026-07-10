Hátborzongató felvétel: áltaxis próbált elrabolni egy fiatal nőt az utcáról

Megrázó felvételeket hozott nyilvánosságra a brit rendőrség arról a pillanatról, amikor egy férfi egy részeg nőt próbált meg az autójába kényszeríteni Newcastle belvárosában.

Taxisnak adta ki magát az emberrabló, hét év börtönt kapott a részeg nő megtámadásáért Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Az 51 éves Kuldip Chahalt májusban egyhetes tárgyalás után mondta ki bűnösnek a Newcastle-i bíróság emberrablás miatt. Csütörtökön hét év börtönre ítélték, emellett hároméves meghosszabbított felügyeleti időszakot is kiszabtak rá.

A férfit életre szóló szexuális kockázatot kezelő végzés (Sexual Harm Prevention Order) alá is helyezték.

Rendőrök akadályozták meg a legrosszabbat

A Northumbria rendőrség által közzétett kamerafelvételeken látható, ahogy Chahal egyedül lévő nőt közelít meg 2025. december 21-én hajnali 2 óra 20 perc körül.

A nő egy taxi érkezésére várt Newcastle belvárosában, miután egy esti program során elszakadt a barátaitól.

A felvételek szerint a férfi korábban már segített neki felállni a földről, majd később a fehér Volkswagen Golfjához vezette. A környéken közben több ember is elhaladt mellettük.

Chahal ezután az első ülésre ültette a nőt, bezárta az ajtót, majd gyorsan a vezetőoldalhoz sietett.

Ekkor azonban egy rendőrautó érkezett a helyszínre, és két rendőr kiszállva megakadályozta, hogy a férfi elhajtson.

A rendőrök azért tudtak időben közbelépni, mert a városi kamerarendszert figyelő egységek észlelték a gyanús mozgást, majd riasztották a járőröket.

A férfi azt állította, csak segíteni akart

A testkamerás felvételeken látható, ahogy a rendőrök felszólítják Chahalt, hogy csukja be az autó ajtaját, és beszéljen velük az utcán.

A férfi azt állította, hogy csak a nő barátjához akarta elvinni, és azért vette fel egy hotel közelében, mert szerinte az „biztonságos hely”.

Azt is mondta, hogy korábban találkozott a nővel egy kocsmában, és várta, hogy annak barátja hamarosan telefonon megerősítse az egyeztetett találkozási pontot.

A rendőrség azonban később úgy ítélte meg, hogy a férfi szándékosan használta ki a nő kiszolgáltatott állapotát.

Az áldozat a bíróság előtt arról beszélt, hogy az eset teljesen megváltoztatta az életét.