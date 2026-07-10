Hátborzongató felvétel: áltaxis próbált elrabolni egy fiatal nőt az utcáról

Megrázó felvételeket hozott nyilvánosságra a brit rendőrség arról a pillanatról, amikor egy férfi egy részeg nőt próbált meg az autójába kényszeríteni Newcastle belvárosában.
Az 51 éves Kuldip Chahalt májusban egyhetes tárgyalás után mondta ki bűnösnek a Newcastle-i bíróság emberrablás miatt. Csütörtökön hét év börtönre ítélték, emellett hároméves meghosszabbított felügyeleti időszakot is kiszabtak rá.
A férfit életre szóló szexuális kockázatot kezelő végzés (Sexual Harm Prevention Order) alá is helyezték.
Rendőrök akadályozták meg a legrosszabbat
A Northumbria rendőrség által közzétett kamerafelvételeken látható, ahogy Chahal egyedül lévő nőt közelít meg 2025. december 21-én hajnali 2 óra 20 perc körül.
A nő egy taxi érkezésére várt Newcastle belvárosában, miután egy esti program során elszakadt a barátaitól.
A felvételek szerint a férfi korábban már segített neki felállni a földről, majd később a fehér Volkswagen Golfjához vezette. A környéken közben több ember is elhaladt mellettük.
Chahal ezután az első ülésre ültette a nőt, bezárta az ajtót, majd gyorsan a vezetőoldalhoz sietett.
Ekkor azonban egy rendőrautó érkezett a helyszínre, és két rendőr kiszállva megakadályozta, hogy a férfi elhajtson.
A rendőrök azért tudtak időben közbelépni, mert a városi kamerarendszert figyelő egységek észlelték a gyanús mozgást, majd riasztották a járőröket.
A férfi azt állította, csak segíteni akart
A testkamerás felvételeken látható, ahogy a rendőrök felszólítják Chahalt, hogy csukja be az autó ajtaját, és beszéljen velük az utcán.
A férfi azt állította, hogy csak a nő barátjához akarta elvinni, és azért vette fel egy hotel közelében, mert szerinte az „biztonságos hely”.
Azt is mondta, hogy korábban találkozott a nővel egy kocsmában, és várta, hogy annak barátja hamarosan telefonon megerősítse az egyeztetett találkozási pontot.
A rendőrség azonban később úgy ítélte meg, hogy a férfi szándékosan használta ki a nő kiszolgáltatott állapotát.
Az áldozat a bíróság előtt arról beszélt, hogy az eset teljesen megváltoztatta az életét.
„Korábban magabiztos és társaságkedvelő fiatal nő voltam, aki szeretett a barátaival időt tölteni. Soha nem gondoltam volna, hogy valami ennyire félelmetes történhet velem egy egyszerű esti program után” – mondta.
Hozzátette: azóta nehezen érzi magát biztonságban olyan helyzetekben is, amelyektől korábban egyáltalán nem félt.
A bíró szerint a férfi vadászott az áldozatra
Nicoleta Alistari ügyész szerint Chahal előre megtervezte tettét, és még egy kitűzőt is viselt, amely valószínűleg azt a látszatot keltette, hogy taxisofőr.
Gavin Doig bíró az ítélethirdetéskor azt mondta, a férfi egyértelműen egy kiszolgáltatott fiatal nőt keresett.
„A városközpontban volt az éjszaka közepén, és egy ittas fiatal nőt keresett. Elhitette vele, hogy hazaviszi. Azt hitte, ön taxisofőr” – fogalmazott a bíró.
Szerinte Chahal nem segíteni akart a nőnek, hanem kihasználni a helyzetét.
A bíró külön méltatta a rendőrök munkáját is, akiknek a beavatkozása megakadályozta, hogy a férfi elvigye az áldozatot.
Courtney Cran nyomozó szerint Chahal „ragadozó módon” választotta ki a fiatal nőt, aki csak biztonságosan szeretett volna hazajutni egy barátaival töltött este után.
A rendőrség szerint a férfi nem tudta, hogy a hatóságok figyelik a mozgását az Operation Salus nevű program keretében, amelynek célja az éjszaka veszélybe kerülő nők védelme.