Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

Fontos!

Átmenetileg elsötétült az M1 és elhallgatott a Kossuth Rádió, ez az üzenet fogadja a nézőket

taylor swift

Mutatjuk! Taylor Swift különleges meglepetéssel készült a vendégeinek az esküvőn

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Taylor Swift és Travis Kelce nagyszabású esküvőjének újabb különleges részlete látott napvilágot: a világsztár pár több mint ezer meghívott előtt ünnepelt a Madison Square Gardenben. A Taylor Swift esküvő egyik legérdekesebb momentuma az volt, hogy a romantikus luxus esküvő mellett egy egyszerűbb, sokak számára meglepő fogással is készültek: több mint száz pizzát rendeltek a vendégek számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
taylor swifttravis kelcerendezvény

A világhírű énekesnő, Taylor Swift, és az amerikaifutball-sztár Travis Kelce pénteki ünnepségéről folyamatosan érkeznek az újabb részletek. Bár a meghívottak többségének titoktartási megállapodást kellett aláírnia, néhány információ mégis kiszivárgott a hatalmas rendezvényről.

Taylor Swift esküvő: több mint 100 pizzát rendeltek a vendégeknek a sztárpár lagziján
Taylor Swift esküvő: több mint 100 pizzát rendeltek a vendégeknek a sztárpár lagziján (Photo by David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A beszámolók szerint a pár a New York-i Mama’s TOO! pizzériából rendelt több mint 100 pizzát. 

A vendégek többféle változat közül választhattak, köztük az étterem klasszikus házi pizzáját, a pepperonis változatot, valamint egy különleges, csípős feltétekkel készült verziót is.

Több ezer dolláros pizzarendelés a sztárok esküvőjén

A hatalmas rendelés komoly szervezést igényelt, az étterem tulajdonosa pedig a hírek szerint személyesen szállította ki a pizzákat a Madison Square Gardenbe, hogy minden rendben érkezzen meg.

A pontos összeg nem ismert, de az étterem egyik nagyobb pizzája körülbelül 28 dollárba kerül, így a teljes rendelés értéke akár a 3000 dollárt (930 ezer forintot) is megközelíthette.

A választás azért is érdekes, mert a világsztárok esküvőjén egyébként minden a luxusról szólt: a helyszínt különleges kertté alakították át, a vendéglistán pedig számos ismert személyiség szerepelt.

A pizza mégis jól illeszkedett a rendezvény hangulatához, hiszen a pár nem kizárólag elegáns fogásokkal akarta emlékezetessé tenni az estét. A lagzi egyik különleges eleme éppen az volt, hogy a vendégek számára személyesebb, lazább pillanatokat is teremtettek.

Ajándékok, játékok és különleges részletek derültek ki

A beszámolók szerint a vendégek nemcsak pizzát kaptak az este folyamán, hanem különleges ajándékokat is nyerhettek. A pár több értékes tárgyat, köztük dizájner táskákat, Cartier órákat és más luxuscikkeket sorsolt ki a résztvevők között.

A vendégek játékokon keresztül szerezhettek sorsjegyeket, többek között ügyességi feladatokkal és sporthoz kapcsolódó kihívásokkal. Egy Kansas City Chiefs-játékos felesége például egy több ezer dolláros Chanel táskát nyert.

A rendezvényről kiszivárgott részletek alapján Taylor Swift és Travis Kelce esküvője egyszerre próbálta ötvözni a hollywoodi látványosságot és a közvetlenebb, családiasabb hangulatot. A több mint száz pizza pedig jól mutatja, hogy a világsztárok számára is fontosak lehetnek az egyszerűbb, közös élmények.

Nem csak örömmel teltek az elmúlt napok Taylor Swift számára, ugyanis tragédia történt a környezetében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!