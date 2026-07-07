Mutatjuk! Taylor Swift különleges meglepetéssel készült a vendégeinek az esküvőn

A világhírű énekesnő, Taylor Swift, és az amerikaifutball-sztár Travis Kelce pénteki ünnepségéről folyamatosan érkeznek az újabb részletek. Bár a meghívottak többségének titoktartási megállapodást kellett aláírnia, néhány információ mégis kiszivárgott a hatalmas rendezvényről.

Taylor Swift esküvő: több mint 100 pizzát rendeltek a vendégeknek a sztárpár lagziján (Photo by David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A beszámolók szerint a pár a New York-i Mama’s TOO! pizzériából rendelt több mint 100 pizzát.

A vendégek többféle változat közül választhattak, köztük az étterem klasszikus házi pizzáját, a pepperonis változatot, valamint egy különleges, csípős feltétekkel készült verziót is.

Több ezer dolláros pizzarendelés a sztárok esküvőjén

A hatalmas rendelés komoly szervezést igényelt, az étterem tulajdonosa pedig a hírek szerint személyesen szállította ki a pizzákat a Madison Square Gardenbe, hogy minden rendben érkezzen meg.

A pontos összeg nem ismert, de az étterem egyik nagyobb pizzája körülbelül 28 dollárba kerül, így a teljes rendelés értéke akár a 3000 dollárt (930 ezer forintot) is megközelíthette.

A választás azért is érdekes, mert a világsztárok esküvőjén egyébként minden a luxusról szólt: a helyszínt különleges kertté alakították át, a vendéglistán pedig számos ismert személyiség szerepelt.

A pizza mégis jól illeszkedett a rendezvény hangulatához, hiszen a pár nem kizárólag elegáns fogásokkal akarta emlékezetessé tenni az estét. A lagzi egyik különleges eleme éppen az volt, hogy a vendégek számára személyesebb, lazább pillanatokat is teremtettek.

Ajándékok, játékok és különleges részletek derültek ki

A beszámolók szerint a vendégek nemcsak pizzát kaptak az este folyamán, hanem különleges ajándékokat is nyerhettek. A pár több értékes tárgyat, köztük dizájner táskákat, Cartier órákat és más luxuscikkeket sorsolt ki a résztvevők között.

A vendégek játékokon keresztül szerezhettek sorsjegyeket, többek között ügyességi feladatokkal és sporthoz kapcsolódó kihívásokkal. Egy Kansas City Chiefs-játékos felesége például egy több ezer dolláros Chanel táskát nyert.

A rendezvényről kiszivárgott részletek alapján Taylor Swift és Travis Kelce esküvője egyszerre próbálta ötvözni a hollywoodi látványosságot és a közvetlenebb, családiasabb hangulatot. A több mint száz pizza pedig jól mutatja, hogy a világsztárok számára is fontosak lehetnek az egyszerűbb, közös élmények.