Már a szemét is aranyat ér: rekordáron kapkodják Taylor Swift esküvőjének maradványait

A New York-i Justin Gignac ismét különleges ötlettel hívta fel magára a figyelmet. A művész ezúttal Taylor Swift és Travis Kelce július 3-i, zártkörű esküvője után gyűjtötte össze a Madison Square Garden környékén maradt utcai szemetet, majd apró, átlátszó műanyag dobozokba zárva kezdte árusítani.

Taylor Swift és Travis Kelce. David Eulitt/Getty Images/AFP (Photo by David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fotó: DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hihetetlen, mit vásárolnak a Taylor Swift-rajongók

A „New York City Garbage” és „Not Invited Edition (Taylor & Travis' Wedding)” feliratú gyűjtői darabok darabonként 25 dollárba (kb 7800 forint) kerültek, a szállításért pedig további 10 dollárt (3100 ft) számolt fel. Ennek ellenére minden egyes példány pillanatok alatt elkelt.

A művész elmondása szerint már több mint 1300 darabot adott el a különleges kollekcióból, amelyet a világ több mint 30 országából rendeltek meg.

A dobozokban egészen hétköznapi hulladékok kaptak helyet.

Található bennük cigarettacsikk, műanyag evőeszköz, kupak, szívószál, egy fél pár AirPods fülhallgató, Ring Pop nyalóka, sőt az egyik csomagba egy kidobott ovulációs teszt is bekerült.

A termékleírás szerint minden darabot gondosan összeállítanak és légmentesen lezárnak, így azok nem szivárognak és nem árasztanak kellemetlen szagot. Az alkotásokat Justin Gignac saját kezűleg alá is írja.

A művész nem először árul New York utcáiról összegyűjtött szemetet. Korábban a New York Giants 2012-es Super Bowl-győzelme, a New York Yankees 2009-es bajnoki parádéja és más nagyvárosi események után is készített hasonló limitált kiadású „szemétkockákat”.

A július 3-i esküvőn több mint ezer vendég vett részt, köztük számos világsztár. A rendezvény idejére New York több utcáját is lezárták, a különleges relikviák iránt pedig óriási érdeklődés alakult ki a Taylor Swift-rajongók körében.