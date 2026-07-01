Az év legnagyobb bulija lesz Taylor Swift esküvője

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője lehet a hét legnagyobb sztáreseménye. A pletykák szerint az énekesnő és kedvese New Yorkban, a Madison Square Gardenben mondja ki a boldogító igent – írja a CNN.

Taylor Swift és Travis Kelce

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A CNN információi szerint két nagyszabású eseményt is terveznek az arénában. Az első egy zártkörű próbaesemény lehet csütörtök este, körülbelül 100 vendéggel. A pénteki fő ünnepségen viszont már közel ezer meghívott részvételére számítanak.

A források szerint a pénteki esküvői buli egy elegáns koktélpartival indulhat, és egészen szombat hajnalig tart. A környéken már most fokozott előkészületekről beszélnek, több utcát pedig ideiglenesen lezárhatnak az esemény idejére.

Taylor Swift és Travis Kelce 2023 óta alkotnak egy párt, eljegyzésüket pedig tavaly augusztusban jelentették be.

Miért különleges a Madison Square Garden?

Sokan meglepődtek azon, hogy a pár állítólag a Madison Square Gardent választotta esküvői helyszínnek. Bár az aréna elsősorban sport- és koncerthelyszínként ismert, Taylor Swift számára különleges jelentőséggel bír, hiszen pályafutása során nyolcszor is fellépett itt.

A helyszín egyik legnagyobb előnye a kiemelt biztonság, ami különösen fontos lehet az énekesnő számára, akit világszerte rajongók milliói követnek.

New York polgármestere, Zohran Mamdani egy sajtótájékoztatón szintén célzott a közelgő eseményre. Bár konkrét neveket nem említett, úgy fogalmazott: „Ha valaki éppen a Madison Square Gardenben házasodik, biztosan hűvös helyen lesz a hőhullám idején.”

Ez tovább erősítette a találgatásokat, hogy valóban Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjére készül a város.

Hőségriadó: Taylor Swift koncertjén tragédia történt

2023 novemberében, rekordhőség idején egy 23 éves rajongó, Ana Clara Benevides meghalt a Rio de Janeiró-i koncerten. A hőérzet közel 60 °C volt, több mint ezren szorultak ellátásra. Taylor Swift többször leállította a koncertet, vizet kért a közönségnek, majd másnap elhalasztotta a következő fellépést, mondván: „A rajongóim és a stáb biztonsága mindig az első.” Az eset után Brazíliában szigorították a koncerteken biztosítandó ivóvíz szabályait.