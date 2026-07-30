Lefújták Berlin egyik legnagyobb technofelvonulását a halálos Pride-merénylet után

A múlt hétvégi, halálos berlini Pride-merénylet miatt elmarad az augusztus 29-re tervezett Zug der Liebe technofelvonulás – jelentették be a szervezők.

Lemondták a Zug der Liebe technofelvonulást a berlini Pride-merénylet miatt.

Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA/AFP

A támadás során egy 21 éves férfi autójával a tömegbe hajtott a Tiergarten parkban, majd több embert késsel is megtámadott. Egy nő meghalt, 31-en megsérültek. A gyanúsított, aki az Iszlám Államnak fogadott hűséget, később rendőri intézkedés során életét vesztette.

Megváltozott a helyzet

A szervezők szerint a merénylet alapjaiban változtatta meg a rendezvény körülményeit. Bár korábban logisztikai és zajvédelmi viták is nehezítették az előkészületeket,

a döntést végül a megváltozott biztonsági helyzet tette elkerülhetetlenné

– írja a belga Nieuwsblad.

Hozzátették: az idei felvonulást csak szigorú biztonsági intézkedések – járműakadályok, személyazonosság-ellenőrzések és erős rendőri jelenlét – mellett lehetne megtartani, ami szerintük összeegyeztethetetlen a rendezvény nyitott, közösségi hangulatával.

A Rave the Planetet megtartják

A tavaly mintegy tízezer résztvevőt vonzó Zug der Liebe a tolerancia, a sokszínűség és a szolidaritás mellett áll ki.

A szervezők ugyanakkor megerősítették, hogy a Rave the Planet technoparádét augusztus 15-én a tervek szerint megtartják.

A legendás Love Parade örökösének számító rendezvény a Brandenburgi kaputól a Győzelmi oszlopig vonul majd, vagyis azon a környéken, ahol a Pride ünnepségeit is rendezték.