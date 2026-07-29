Terrorcselekmények támogatásával vádolják Pavel Durovot, a Telegram alapítóját, miután az üzenetküldő alkalmazás adminisztrációja állítólag nem törli azokat a csatornákat és botokat, amelyeket terrortámadások és szabotázsakciók koordinálására használnak Oroszországban - derült ki az FSZB, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat által közzétett nyilatkozatból, amelyben azt is közölték: Durovot nemzetközi körözési listára helyezték.

Nemzetközi elfogadóparancsot adtak ki a Telegram alapítójával szemben / Fotó: Tada Images / Shutterstock

Nemzetközi elfogadóparancsot adtak ki a Telegram alapítójával szemben

A hírvivő adminisztrációja emellett nem távolította el a tömeggyilkosságokról és a kibercsalásokról szóló csatornákat, ami számos esetben áldozatokhoz vezetett, köztük a nők és gyermekek körében, valamint több milliárd dolláros anyagi kárt okozott.

Az FSZB közleménye szerint Pavel Durov ellen terrorcselekmény támogatása miatt indult vizsgálat. Az FSZB továbbá azt is kijelentette, hogy ukrán hírszerző szolgálatok fiatal oroszokat toboroztak „szabotázs- és terrorista tevékenységekre” a Telegram társkereső boton, a „Leonardo Dayvinchik ”-en keresztül . Mint kiderült, 2025 júliusa óta 46, 12 és 22 év közötti felhasználót vettek őrizetbe Oroszország 16 régiójában rendőrök megtámadása és gyújtogatás elkövetése miatt.

A Nyomozó Bizottság kijelentette, az egyik, igen gyakori módszer a következő volt: magukat fiatal nőknek kiadó ügynökök tinédzsereket kerestek meg, és adathalász linkeket küldtek nekik kormányzati fiókok feltöréséről, vagy pedig geolokációs kéréseket. Ezután az ukrán hírszerző ügynökségek képviselői orosz bűnüldöző tiszteknek adva ki magukat bűncselekmények elkövetésére kényszerítették a tinédzsereket – közölte a Nyomozó Bizottság. Az FSZB hozzátette, büntetőeljárást indítottak a bűncselekményekkel kapcsolatban, és az elkövetők, akik elérték a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát, hosszú börtönbüntetésre számíthatnak.

Durov egyébként 2026 februárjában maga számolt arról, hogy Oroszországban büntetőeljárást indítottak ellene terrorizmus támogatása miatt.

A hatóságok minden nap új ürügyeket találnak ki, hogy korlátozzák az oroszok Telegramhoz való hozzáférését, és megpróbálják elnyomni a magánélethez és a szólásszabadsághoz való jogukat. Szomorú látvány ez egy olyan államtól, amely fél a saját népétől

– jegyezte meg, a Meduza beszámolója szerint.