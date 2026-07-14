Lövöldözés tört ki egy temetésen, többen életüket vesztették

Fegyveresek tüzet nyitottak egy temetés résztvevőire Nigéria középső részén, nyolc embert megölve, közölte hétfőn, július 13-án a helyi rendőrség. A támadás vasárnap hajnalban történt a Benue állambeli Otukpo-Nobi közösségben. A rendőrség tájékoztatása szerint további öten megsérültek. A hatóságok egyelőre nem tudják, mi váltotta ki a vérengzést.

Temetésen tört ki lövöldözés. Fotó: magnific.com

Benue államban, amely Nigéria egyik legfontosabb mezőgazdasági térsége, gyakoriak az összecsapások a pásztorok és a földművesek között a természeti erőforrások miatt. Tavaly a Yelewata településen elkövetett támadásban 150 ember vesztette életét.

Udeme Edet, Benue állam rendőrségi szóvivője elmondta, hogy a támadók több nádtetős házat és egy motorkerékpárt is felgyújtottak. Hozzátette, hogy a rendőrség további egységeket vezényelt a térségbe.

Temetésen tört ki lövöldözés: több lehet az áldozat

Az Amnesty International nigériai szervezete szerint a halálos áldozatok száma azonban valójában legalább tíz. Nigériában a rendőrség gyakran a később közölt adatoknál alacsonyabb hivatalos áldozatszámot jelent. A jogvédő szervezet szerint a támadást követően fiatalok tiltakozó megmozdulásokat szerveztek, ami azt mutatja, hogy a helyieknek elegük van a rendszeres fegyveres rajtaütésekből és emberrablásokból, amelyek „pokollá tették az életet” Benue állam számos részén.

A kormánynak eleget kell tennie alapvető kötelezettségének, vagyis meg kell védenie az emberek életét és vagyonát

– hangsúlyozta közleményében az Amnesty International, írja az ABC.